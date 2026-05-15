デジタルトランスフォーメーションが浸透し、あらゆるビジネスシーンで多種多様なITツールが導入されている。今回、口コミサイト「ITreview」が毎年公開している、その年に多くの支持を集めたサービスをランキングにした「The ITreview Best Software in Japan」の最新2026年版を独占先行公開する。ビジネスパーソンから満足度などで本当に評価を集めたITツールとは？トップ100と、新登場サービスに絞ったランキングトップ10をお届けする。（ダイヤモンド編集部 山本 輝）

最も支持を集めたITツールは？

ビジネスパーソンが忖度なしで評価

DX（デジタルトランスフォーメーション）が叫ばれる昨今、あらゆるビジネスシーンにITツールが欠かせなくなっている。コミュニケーション全般から専門業務の効率化まで、多種多様なツールを日々活用している人も多いだろう。

そんな、さまざまなITツールが存在する中で、ユーザーから多くの支持・評価を集めているのはどのサービスなのだろうか。

今回、企業向けのITツールやSaaS（クラウドを使用したソフトウエアサービス）製品の口コミ掲載サイトとして知られる「ITreview（ITレビュー）」が毎年公開している、その年に最も評価を集めたサービスをランキングにした「The ITreview Best Software in Japan」の最新版となる2026年版を、本公開に先駆けて披露する。

ITレビューは、投稿者に実名と所属する企業名の登録を求めるなど、口コミ情報の信頼性の高さに定評がある。長所だけでなく短所も含めた、「生の声」が豊富に掲載されているほか、業界や企業規模など自社の属性に近いユーザーの口コミ情報などを参考にできるため、ITツールの導入に当たって担当者などが、複数の製品を比較しながら自社に最適のツールを検討できる点が特徴だ。現在は約1万4900製品、約16万件のレビューを掲載しており、業界の中でも屈指の存在だ。

ユーザーの満足度などを基にしたこのランキングを見れば、ユーザー人気の高いツールだけでなく、ユーザーの関心や注目カテゴリーといったITツールにおける“トレンド”も浮き彫りとなる。

加えて、新進気鋭のツールにも焦点を当てるために、24年4月以降にリリースされた製品のみを対象にした「Rookie of the Year」トップ10も併せて大公開する。

上位には定番のコミュニケーションツールや経理ソフトなど、知名度の高い製品が並んだ。一方、生成AI機能をアピールした製品など、昨年から大きく順位を上げたものも。果たして、ランキング上位に食い込んだのはどの製品なのか。次ページでその詳細を見ていこう。

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