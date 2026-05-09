『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode06あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode06のあらすじと場面カットが公開された。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、5月10日（日）より放送のEpisode06「夏といえば、合宿でしょ」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode06も公開された。
＜Episode06「夏といえば、合宿でしょ」あらすじ＞
今後のアイドル活動に向けて、リリィとルル、塔子、せなは海辺のコテージで合宿をすることになった。プライベートビーチでひと泳ぎしたあとは、歌とダンスのレッスンに励む4人。だが翌日、思いがけないトラブルが……！？
＞＞＞Episode05場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode06も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode06「夏といえば、合宿でしょ」あらすじ＞
今後のアイドル活動に向けて、リリィとルル、塔子、せなは海辺のコテージで合宿をすることになった。プライベートビーチでひと泳ぎしたあとは、歌とダンスのレッスンに励む4人。だが翌日、思いがけないトラブルが……！？
＞＞＞Episode05場面カットをすべてチェック！（写真17点）
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode06も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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