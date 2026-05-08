7児の父・橋下徹氏、「ちょっと三男問題が…」顔が腫れた理由に言及「唯一考えられるのは…」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏が、8日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演。
【画像】土曜朝に“激変”登場 番組で顔が腫れたことを明かしていた橋下徹氏
10日に控えた「母の日」についてトークを展開。「家族と何かしてる？」という質問に「する」と札をあげた7児の父である橋下氏は「うちは母親が結構うるさいから、花持ってこないと…。あと妻には、小籔（千豊）さんと一緒で子どもには『母の日にはちゃんとやらなきゃいけないよ』と」と家族間で話していると語った。
続けて「あと、こないだ…」と笑いながら「僕、顔がパンパンに腫れて。でアレルギー検査の結果、なんにもアレルギーなかったんですよ。唯一考えられるのは、ちょっと三男問題がいろいろあって…」と言う。「いろいろトラブルがあって」という言葉に「家族内のトラブル？」と橋本和花子アナが踏み込むと「トラブルというか、夜中や朝に話し込んだ」と説明。
そして「2日話し込んだだけでそんな顔がパンパンに腫れて…」と振り返り「お母さんっていうのは大変なんだなって。二十何年間、それをやってるわけでしょ」と子育ての苦労を実感していた。
【画像】土曜朝に“激変”登場 番組で顔が腫れたことを明かしていた橋下徹氏
10日に控えた「母の日」についてトークを展開。「家族と何かしてる？」という質問に「する」と札をあげた7児の父である橋下氏は「うちは母親が結構うるさいから、花持ってこないと…。あと妻には、小籔（千豊）さんと一緒で子どもには『母の日にはちゃんとやらなきゃいけないよ』と」と家族間で話していると語った。
そして「2日話し込んだだけでそんな顔がパンパンに腫れて…」と振り返り「お母さんっていうのは大変なんだなって。二十何年間、それをやってるわけでしょ」と子育ての苦労を実感していた。