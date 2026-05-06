名探偵コナン×アダストリア夢のコラボ♡全6ブランドの限定アイテム登場

大人気アニメ「名探偵コナン」とアダストリアの6ブランドが夢のコラボ♡ファッションから雑貨まで幅広く展開され、世代や性別を問わず楽しめるラインアップが登場します。作品の世界観を日常に取り入れられる特別なアイテムは、ファンはもちろんトレンド好きにも注目の内容。限定ノベルティやイベントも見逃せない、この春注目のコラボです♪

6ブランドで楽しむ豪華ラインアップ

今回のコラボは「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」「RAGEBLUE」「JEANASIS」「PAGEBOY」「PBLIM」の全6ブランドで展開。アパレルを中心に、ウィメンズ・メンズ・キッズまで幅広く揃います。

「GLOBAL WORK」では、セットアップ/アクセ付きジャケット（全5種）8,990円、刺繍ショートパンツ（全2種）4,990円、グラフィックTシャツ（全2種）4,990円など、デイリーに取り入れやすいアイテムが豊富。

キッズアイテムやチャーム、マグネットなど雑貨も充実しています。

「LOWRYS FARM」は、プリントTシャツ（全4種）5,500円やミニウラケSETUP（全5種）7,700円など、リラックス感のあるスタイルが魅力。

「JEANASIS」はレイヤードSETトップス（全6種）6,050円やピアスSET（全6種）2,750円など、女性らしいモード感あるアイテムが揃います。

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トレンド感あるファッション＆雑貨

「RAGEBLUE」ではフォトプリントTシャツ（全6種）4,990円やニットベスト（全2種）5,990円、ミニショルダーバッグ（全2種）3,990円など、トレンド感あるスタイルが充実。

受注生産のデニムジャケット（11,990円）やMA-1（13,990円）も注目です。

「PAGEBOY」はフォトT（全3種）5,500円やポロシャツ（全3種）6,600円、ポーチ（全2種）2,990円など、キャッチーで可愛いアイテムがラインアップ。

「PBLIM」はリンガーTシャツ（全3種）5,500円やZIPパーカー（全2種）8,250円など、カジュアル派にぴったりなデザインが魅力です。

どのブランドもカラーやデザインのバリエーションが豊富で、自分らしいコーデが楽しめます。

限定イベント＆ノベルティも注目

発売日には、ららぽーと横浜・横浜相鉄ジョイナス、5月16日にはand ST TOKYOでキャラクター来館イベントを開催。江戸川コナンや毛利蘭、安室透など人気キャラクターが登場します。

また、税込1,100円以上購入で限定ブロックシールをプレゼント。ブランドごとに異なるデザインで、コレクションしたくなる可愛さです♡

※なくなり次第終了となります。

※WEBでの購入は対象外となります。

※キャラクターとご一緒の撮影はできません。

コナンの世界観をファッションに♡

「名探偵コナン」とアダストリアのコラボは、日常にさりげなく“好き”を取り入れられるのが魅力♡豊富なアイテムとイベントで、ファッションを通して作品の世界観を楽しめます。

お気に入りのキャラクターと一緒に、この春だけの特別なおしゃれを満喫してみてはいかがでしょうか♪