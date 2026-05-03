日常のちょっとしたスキマで生まれた時間を上手に使えば、暮らしがより充実します。ここでは、ESSEベストフレンズ101＆ESSE読者が「5分のスキマ時間」をどのように過ごしているかご紹介。スキマ時間の有効活用によって実感しているメリットもぜひ参考に。

プラスチック保存容器のチェック＆収納

プラスチック保存容器を洗ったあと、“とりあえず置き場”に1日以上置いて完全に乾くのを待ちます。レンジでの温めや、お湯を沸かす数分を狙って、傷やゆがみがないか確認し、本来の収納場所に戻すことに。これでいつも気持ちよく使えます！ （kiyoさん・58歳・香川県）

【写真】5分で手指をケア

ハンドクリームで手指を入念に保湿

朝、洗濯機のスイッチを入れたあとや、出勤前の身支度が早く終わったときなどにササッとケア。時短重視で爪も同時にお手入れできるタイプを選んでいます。ウッディな香りの「無印良品」や「イソップ」のものを愛用中。 （おがわりさん・46歳・大阪府）

お香をたいてリラックスしながら頭皮ケア

生え際の白髪が気になり、頭皮ケアをするように。好きなお香をたいて癒やされながら、シリコン製のスカルプブラシで軽くマッサージします。職場では昼食後に動画を観ながら行うことも。じんわり温かくなって血行もアップ。 （おきよさん・39歳・北海道）

スキマ時間活用で私たち、こう変わった！

・忙しいなか、やるべきことをテキパキこなせた達成感が味わえる！ （みかんさん・49歳・東京都）

・時間を意識するクセがつき、ダラダラしなくなりました。 （なおたんさん・43歳・神奈川県）

・「時間を有効活用できた！」という気持ちで自己肯定感が爆アガリ。 （りょーママさん・40歳・京都府）

・充実感が増して、ストレスがたまりにくくなった！ （ゆうかさん・56歳・大分県）