みりちゃむ、新ヘア披露で反響続々「最強ビジュ」「ギャル度増してる」
【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が4月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】23歳ギャル「ギャル度増してる」メンテナンス後の新ヘア披露
みりちゃむは「髪の毛根元だけ染めてもらって、髪質改善トリートメントもしてもらった〜サラサラ」とつづり、メンテナンス後の姿を投稿。チェック柄のジャケットを着こなし、額を出した華やかなウェーブヘアで、艶やかな髪の仕上がりを披露している。
この投稿に、ファンからは「とっても綺麗」「チェックのジャケットも似合ってる」「おでこの形が完璧」「美意識の高さを見習いたい」「最強ビジュ」「ギャル度増してる」「ちゃむ姉可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ギャル「ギャル度増してる」メンテナンス後の新ヘア披露
◆みりちゃむ、サラサラヘア公開
みりちゃむは「髪の毛根元だけ染めてもらって、髪質改善トリートメントもしてもらった〜サラサラ」とつづり、メンテナンス後の姿を投稿。チェック柄のジャケットを着こなし、額を出した華やかなウェーブヘアで、艶やかな髪の仕上がりを披露している。
◆みりちゃむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「とっても綺麗」「チェックのジャケットも似合ってる」「おでこの形が完璧」「美意識の高さを見習いたい」「最強ビジュ」「ギャル度増してる」「ちゃむ姉可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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