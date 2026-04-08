トランプ大統領、2週間攻撃停止に同意 ホルムズ海峡開放など条件に
アメリカのトランプ大統領は7日、SNSで、イランへの攻撃を2週間停止することに同意したと明らかにしました。イランがホルムズ海峡を開放することが条件だとしています。
トランプ大統領は7日、SNSで、イランとの交渉の仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相から、イランに対する攻撃を控えるよう要請を受けたことを明らかにしました。
その上で、イランが「ホルムズ海峡の『完全かつ即時、そして安全な開放』に同意することを条件として、私は2週間、イランへの爆撃および攻撃を一時停止することに合意する」と表明しました。「これは双方による停戦だ」としています。
停戦を受け入れた理由について、全ての軍事目標を達成したこととイランとの交渉に「非常に大きな進展があった」ことを挙げ、「イランから10項目の提案を受け取り、それが交渉の現実的な基盤になると確信している」と強調しました。
さらに、アメリカとイランの間で争点となっていた「ほぼ全ての事項について合意に至っている」とした上で、2週間の猶予期間を設けることで「合意を成立させることが可能」だとしています。トランプ大統領は、交渉期限を日本時間8日午前9時に設定し、それまでに合意できなければ、イランの発電所などを破壊するとして譲歩を迫っていました。