軽くて丈夫、鍵もカードもひとつにまとまる！コーデュラ素材のスマートキーケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キーリング2つとカードポケット2つが付いており、スマートキーに加え、通常の鍵、交通系ICカード、駐車券やレシートなどもひとまとめにでき、撥水性のあるCORDURA生地を採用したキーケース「200-CAR125BK（ブラック）」「200-CAR125NV（ネイビー）」「200-CAR125KA（カーキ）」を発売した。
■鍵まわりの小物を、これひとつに集約
車のスマートキー、家の鍵、ICカード、駐車券など、外出時に必要な小物は意外と多く、バッグの中で散らばりがちだ。本製品は、そうした持ち物をひとつにまとめて収納でき、さらに軽量でコンパクトなスマートキーケース。必要なものを定位置管理しやすく、出かける直前に「見つからない」と慌てる時間を減らし、毎日の移動をよりスムーズに整えられる。
■カギだけではなく、カードも小物も入るから、外出がもっと身軽に
内側にはキーリング2つがついており、スマートキーのほかに通常の鍵も収納可能、またカードポケットを2つ備え、SuicaやICOCAなどの交通系ICカード、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に対応する。さらに、お札や駐車券、レシートといった小物も一緒に入れられるため、ちょっとした外出ならこれひとつで身軽に行動できる。バッグの中を整理しやすく、必要なものへ素早くアクセスできるのも魅力だ。
■軽くて丈夫、毎日使いたくなる素材感
素材には撥水性のあるCORDURA生地を採用し、日常使いにうれしい丈夫さと軽さを両立した。重量は約46gと軽量で、スマートキーやカードを入れても持ち運びの負担になりにくい設計だ。デザインはシンプルで落ち着きがあり、カジュアルな装いはもちろん、ビジネスシーンにも自然になじむ。男女を問わず使いやすい、汎用性の高いアイテムだ。
■ポケットにすっきり、外出はもっと身軽に
200-CAR125は、スマートキー2個とカード、鍵、小物をひとまとめにできる、薄型・軽量設計のスマートキーケースだ。ポケットや小さめのバッグにも収まりやすく、荷物がかさばりにくいので、スマホとこれだけで気軽におでかけ可能。毎日の外出準備をスムーズにし、移動をもっとスマートで快適にする。
■固定しやすく、持ち歩きもスマート
200-CAR125BKは、内側のゴムバンドとリングでスマートキーをしっかり固定でき、ケース内で動きにくく傷がつきにくい設計だ。さらに背面リングにはお手持ちのカラビナを取り付けてバッグなどに装着できるため、必要な時にさっと使えて便利。ダブルファスナーで開けやすく、使いやすさと安全性、利便性が合わさったキーケースだ。
■商品詳細
■撥水性のあるCORDURA生地を採用したキーケース「200-CAR125BK（ブラック）」
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