アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、イランの首都テヘランにある中東のテレビ局のオフィスが29日、攻撃を受けました。テレビ局は「国際法に違反する攻撃だ」と強く非難しています。

カタールのテレビ局「アル・アラビー」は29日、「テヘラン支局がある建物が攻撃の標的となり、甚大な被害を受けた」と発表しました。

攻撃の直後に、記者がオフィスを撮影した映像では、窓などが吹き飛ばされた様子が映り、カメラを外に向けるとがれきが散乱していることが分かります。

アメリカとイスラエルは、攻撃はイランの現体制に関連する場所や軍事施設などを標的にしていると主張していますが、アル・アラビーの記者は「ここに攻撃の対象となるものは何もない」と訴えています。

さらに、アル・アラビーは声明で「ジャーナリストを危険にさらし、標的とする行為は国際法に反する」と強く非難しています。

またイランの国営通信よりますと、送電網の一部に爆発物の破片が命中しテヘランを含む2つの州の一部地域で停電が発生したということです。