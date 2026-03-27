“令和の秘宝”寺本莉緒、5年ぶりに奇跡のカムバック 大迫力ボディを10Pで特別公開
俳優の寺本莉緒（24）の2nd写真集『RIO』が4月1日に発売されるのを前に、未公開カットを含むカットを『FRIDAY』独占で特別公開した。約5年ぶりとなる本格的なグラビア復帰作として、“今”の魅力を詰め込んだ内容となっている。
【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒
本作は、未公開カットを含む写真を10ページにわたり掲載する大ボリュームの構成。かつて“令和の秘宝”と称された寺本の存在感を改めて印象づける仕上がりとなっている。自然体の表情から力強いまなざしまで、多彩な魅力が切り取られている。
寺本は広島県出身で、『ミスマガジン2018』でミスヤングマガジンを受賞しグラビア活動をスタート。その後は俳優としても活躍の場を広げ、Netflixドラマ『サンクチュアリ−聖域−』やNHK連続テレビ小説『おむすび』など話題作に出演してきた。現在は長編映画初主演作『東京逃避行』が公開中と、活動の幅を広げている。
【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒
本作は、未公開カットを含む写真を10ページにわたり掲載する大ボリュームの構成。かつて“令和の秘宝”と称された寺本の存在感を改めて印象づける仕上がりとなっている。自然体の表情から力強いまなざしまで、多彩な魅力が切り取られている。
寺本は広島県出身で、『ミスマガジン2018』でミスヤングマガジンを受賞しグラビア活動をスタート。その後は俳優としても活躍の場を広げ、Netflixドラマ『サンクチュアリ−聖域−』やNHK連続テレビ小説『おむすび』など話題作に出演してきた。現在は長編映画初主演作『東京逃避行』が公開中と、活動の幅を広げている。