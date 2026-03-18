ホルムズ海峡の安全確保をめぐり日本などの同盟国に支援を要請していたトランプ大統領。一転「必要ない」と表明しました。トランプ大統領の発言が二転三転する中、高市首相は日米首脳会談に向けて出発します。日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

──トランプ大統領の支援は「必要ない」との表明、日本政府はどう受け止めているのでしょうか。

このトランプ大統領の投稿、日本時間の18日午前0時すぎでした。その少し前にある政府関係者は、「まだ首脳会談まで2日もある。この後も色々あるでしょう」と話していましたが、まさにその通りになりました。

今回の支援は「必要ない」をどう受け止めればいいのか。別の政府関係者は、「撤回とは全く思っていない。トランプ流の駆け引きの一環かもしれない」と話しています。

そもそも今回の発信は、各国が支援に後ろ向きなことに、不満を示す中で、「なら、もういいよ」と逆ギレした文脈での投稿でした。この政府関係者、「トランプ大統領は、政治家ではなくビジネスマン。永遠の味方も敵もいない」と同盟国の日本であっても揺さぶりをかけている可能性もあるとみて、引き続き警戒しています。

──まだまだ安心できない、ということなんですね。

はい、そうなんです。いま日本政府が首脳会談の最大のリスクと考えているのが、首脳会談の冒頭、カメラと記者が入る場面です。ある政府関係者は「トランプ大統領は何を言い出すかわからない」。別の政府関係者は、「その場にいるアメリカメディアの記者から首相が自衛隊を派遣しないのか、と問われる可能性もある」と。首相周辺は、「怖い」とまで表現する場面になります。

──もしここで一転、自衛隊の派遣を求められたら、高市首相はどう応じるのでしょうか。

ある首相周辺は、「ひたすら“耐える時間”になる」と話しています。

また、首脳会談に関わるある政府関係者は、「とにかく『日米の結束』の重要性を訴え、徹底的にトランプ大統領に寄り添う姿勢を見せるが、法律上無理なことは一切言わない」とも話しています。