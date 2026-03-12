春のハレの日に家族で囲む。旬の「鯛」を使った華やかなお祝いごはん

3月、4月は卒業や入学などお祝いごとが続く季節。そんな特別な日の食卓には、縁起のいい「鯛」を取り入れてみませんか？春は鯛が旬を迎え、身がふっくらとして旨みも格別。今回は定番の鯛めしから、さっぱり楽しめる一品まで、お祝いにぴったりの鯛料理をご紹介します。

春の節目を祝う「鯛」のごちそう

土鍋で作る、香ばしい鯛めし

お祝いの定番といえば、やっぱり鯛めし。

ふたを開けた瞬間に立ちのぼる香りは、それだけで食卓がぱっと明るくなります。





もう少し軽やかに楽しみたいなら、鯛のごまドレ茶漬けもおすすめ。



スライスした鯛をごまドレッシングにさっと浸し、あたたかいごはんにのせていただきます。

仕上げに白髪ねぎや三つ葉を添え、わさびを少し。そこへ香ばしいほうじ茶を注げば、さらさらっと食べられる上品な一杯に。



ごまのコクと鯛の旨み、そしてお茶の香りが重なり合い、後味は驚くほどさっぱり。

お祝いの日の締めにも、翌日のアレンジにもぴったりです。

ゴマドレ茶漬け｜Instagram（＠soyo_nuchigusui.food）火を使わない、鯛と春菊の春サラダ

忙しい日や、あと一品ほしいときに便利なのが、鯛のサラダ。



春菊は鍋の具材のイメージがありますが、生でいただくととっても爽やか。

薄く切った鯛と合わせれば、香りと旨みが引き立ち合い、ぐっと春らしい一皿になります。

火を使わず、和えるだけで完成するのも嬉しいところ。



食卓にグリーンが入ると、それだけで華やかさが増します。メインディッシュを引き立てる、軽やかな副菜です。

鯛と春菊の春サラダ｜Instagram（＠jitan_rakuuma）春らしく華やかな鯛のカルパッチョ

うっすら桜色の鯛に、黄金色のドレッシング。お皿に並べるだけで、春の訪れを感じます。



使う食材はとてもシンプル。だからこそ、鯛そのものの旨みと繊細な甘みが引き立ちます。

レモンの爽やかさとオリーブオイルのコク、ほんのりはちみつのやさしい甘さが重なり、上品で軽やかな味わいに。



ラディッシュやスプラウトを添えれば、彩りもぐっと華やか。卒業や入学、新生活のお祝いの食卓にもぴったりです。

鯛のカルパッチョ｜Instagram（＠for_thetable）

食卓から届ける、おめでとうの気持ち

卒業や入学、新しい一歩を踏み出す春。

そんな節目の日の食卓には、縁起のいい鯛を。



香ばしい鯛めし、さっぱりといただく茶漬け、彩り豊かなカルパッチョやサラダ。どれも難しすぎないのに、ちゃんと特別感がある一皿です。



旬の力を借りて、いつもの食卓を少しだけ華やかに。

「おめでとう」の気持ちを、やさしいごちそうと一緒に届けてみませんか。