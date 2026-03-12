春のハレの日に家族で囲む。旬の「鯛」を使った華やかなお祝いごはん
春の節目を祝う「鯛」のごちそう
土鍋で作る、香ばしい鯛めし
お祝いの定番といえば、やっぱり鯛めし。
ふたを開けた瞬間に立ちのぼる香りは、それだけで食卓がぱっと明るくなります。
このひと手間で旨みがぎゅっと凝縮され、ごはん全体に上品なだしの風味が広がります。
炊き上がったら、ふっくらと身をほぐして混ぜ込み、お好みで薬味をたっぷり。
三つ葉やねぎをのせれば、香りが立ち、何杯でもおかわりしたくなる味わいに。
土鍋ならではのおこげもまた、ごちそう。家族みんなで囲むのにぴったりの一品です。
鯛めし｜Instagram（＠chakichaki52）さっぱり楽しむ、鯛のごまドレ茶漬け
もう少し軽やかに楽しみたいなら、鯛のごまドレ茶漬けもおすすめ。
スライスした鯛をごまドレッシングにさっと浸し、あたたかいごはんにのせていただきます。
仕上げに白髪ねぎや三つ葉を添え、わさびを少し。そこへ香ばしいほうじ茶を注げば、さらさらっと食べられる上品な一杯に。
ごまのコクと鯛の旨み、そしてお茶の香りが重なり合い、後味は驚くほどさっぱり。
お祝いの日の締めにも、翌日のアレンジにもぴったりです。
ゴマドレ茶漬け｜Instagram（＠soyo_nuchigusui.food）火を使わない、鯛と春菊の春サラダ
忙しい日や、あと一品ほしいときに便利なのが、鯛のサラダ。
春菊は鍋の具材のイメージがありますが、生でいただくととっても爽やか。
薄く切った鯛と合わせれば、香りと旨みが引き立ち合い、ぐっと春らしい一皿になります。
火を使わず、和えるだけで完成するのも嬉しいところ。
食卓にグリーンが入ると、それだけで華やかさが増します。メインディッシュを引き立てる、軽やかな副菜です。
鯛と春菊の春サラダ｜Instagram（＠jitan_rakuuma）春らしく華やかな鯛のカルパッチョ
うっすら桜色の鯛に、黄金色のドレッシング。お皿に並べるだけで、春の訪れを感じます。
使う食材はとてもシンプル。だからこそ、鯛そのものの旨みと繊細な甘みが引き立ちます。
レモンの爽やかさとオリーブオイルのコク、ほんのりはちみつのやさしい甘さが重なり、上品で軽やかな味わいに。
ラディッシュやスプラウトを添えれば、彩りもぐっと華やか。卒業や入学、新生活のお祝いの食卓にもぴったりです。
鯛のカルパッチョ｜Instagram（＠for_thetable）
食卓から届ける、おめでとうの気持ち
卒業や入学、新しい一歩を踏み出す春。
そんな節目の日の食卓には、縁起のいい鯛を。
香ばしい鯛めし、さっぱりといただく茶漬け、彩り豊かなカルパッチョやサラダ。どれも難しすぎないのに、ちゃんと特別感がある一皿です。
旬の力を借りて、いつもの食卓を少しだけ華やかに。
「おめでとう」の気持ちを、やさしいごちそうと一緒に届けてみませんか。