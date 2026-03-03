ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子個人、団体で２つの金メダルを獲得したアリサ・リュウが３日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。インスタグラムアカウントのなりすましに対して注意喚起を行った。

アリサは黒の背景に白字で「これが私の唯一のインスタグラムアカウントです。私になりすましているアカウントがいくつかあったと聞いた。みんな詐欺にあわないことを願っています 騙されないでください」と訴えた。

アリサは五輪前のフォロワーが約３０万人だったが、閉会式時には約１０倍となる３００万人にふくれあがった。以降も人気は衰えることなく、７日現在で６９９万８０００人と７００万に届きそうな勢いだ。

一大インフルエンサーとなったことで、なりすまし被害が発生していることを確認。そのため注意喚起を行った形だ。

伸びやかで生き生きとしたスケーティングは、女子フリーで会場のファンを最も沸かせるなど世界を魅了。表彰式後には「この瞬間を皆さんと分かち合えることができて、とても嬉しいです。こんな大きな舞台に立てて、本当に幸せです。本当に大きな満足感があります」と笑顔。金の衣装は「今までで一番お気に入りのドレス」と明かし、「この旅路は素晴らしく、私の人生は本当に恵まれています。不満は何もありません。全てに感謝しています」と語っていた。