¡ÔµÜºê¹ç½É¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ö³ÐÀÃ¤ÎÍ½´¶¡×¡Õ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ï¤³¤Î4¿Í¡ª¡ÚWBCÁíÎÏÂçÆÃ½¸¡Û
ÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯¥ª¥È¥³¤¿¤Á
¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤òË¬¤ì¤¿FRIDAYµ¼Ô¤Ï¡¢£´¿Í¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌöÆ°¤ò³Î¿®¤·¤¿¡½¡½¡£
µÜ¾ëÂçÌï¡Ê24¡Ë¤¬½é¤á¤ÆµÜºê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2·î15Æü¡£ÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤¸¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿24ºÐ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬¡Öº¸¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿°ïºà¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ò¸«¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Êá¼ê¤¬¹½¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤ë150Ò¡¿h¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÉ¨¸µ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¡£¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Âè£²ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤½¤ó¤ÊµÜ¾ë¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¼ï»ÔÆÆÚö(¤¢¤Ä¤)¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ï»Ô¤ÎÅêµå¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿µÜ¾ë¤Ï¡¢°ìµå¤´¤È¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÇÁ(¤Î¤¾)¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥¹¥´¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£¿ôÃÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ÃØ³(¤¤ç¤¦¤¬¤¯)¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ï»Ô¤ÎËâµå¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤âÆ±¤¸¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍî¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Íî¤Áµå¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼Áê¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶(¤·¤µ)¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê25¡Ë¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡Ê34¡Ë¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ï»Ô¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂÇÀþ¤òËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ç09Ç¯¤ÎWBC¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿»°°æ¹¯¹À»á¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤¿¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤ò³è(¤¤)¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç²÷²»¤òÏ¢È¯¡£
22Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£²¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤ä¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¼ã¸×¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤Î¡í³ÐÀÃ¡í¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¿¹²¼¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥ì¥Õ¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥é¥¤¥È¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤É¤³¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¿¹²¼¤ÎÃæ±ûÂç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëËÒ½¨¸ç¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÀµÆóÎÝ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÒ¤Î°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥à¡¼¥É¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤À¡£
»ø¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¡¦¼ã·î·òÌð¡Ê30¡Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿µ¼Ô¤Ë¡ÖËÒ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ÇºÇ¤âÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÒ¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿À¹¤ê¾å¤²Ìò¤¬¡¢»øÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
