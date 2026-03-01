仮面ライダーゼッツ カタストロム早くも立体化か？ 「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ」新商品シルエットが公開。
【「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ」新商品シルエット】 3月1日 公開
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ」シリーズの新商品シルエットを3月1日に公式Xにて公開した。
公開された画像はマッシブな上半身と破壊力抜群のシルエットとなっており、「仮面ライダーゼッツ カタストロム」ではないかと思われる。
今後の情報公開に期待したい。
◤ S.H.Figuarts- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 1, 2026
#仮面ライダーゼッツ ◢
1⃣ フィジカムインパクト 【店頭発売中】
https://t.co/W2JRMCBpHI
2⃣ イナズマプラズマ 【本日締切】
https://t.co/c4ObEyuio0
3⃣ Next mission ...... COMING SOON#t_shf #ゼッツ pic.twitter.com/IvzCL29FGG
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映