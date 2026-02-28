人生初の交際を「『幸せな朝』を迎えた」と所属事務所のサイトで発表して事務所のサーバーがダウンする大騒ぎを巻き起こしてから1年、「童貞芸人」としてブレイクしたカカロニの栗谷（36）が、2025年末に結婚を発表した。

「女性とほとんどまともに喋れなかった」というスタート地点から何が変わったのか、マッチングアプリで出会った「70人目」だったという彼女の特別さ、そしてまさかの「裏切られた」という辛辣なコメント……。波乱万丈の恋活・婚活について話を聞いた。



――ご結婚おめでとうございます。人生初めての彼女ができた2024年末から1年ほどでしたね。

栗谷 ありがとうございます。

――「童貞芸人」としてブレイクした栗谷さんですが、彼女がほしいという気持ちはあったのですか？

栗谷 もともと彼女を作りたくないと思っていたわけではなくて、本当にできなかったというのが正直なところで。ただ『ゴッドタン』などで童貞としていじられるようになって、そこから一気に仕事が増えました。だから「あれ、いま彼女作ったら仕事そのままなくなるのかな」という恐怖感があってしばらく動けませんでした。

――「童貞売り」で仕事が増えたという感覚があったんですね。

栗谷 そうですね。だからその間も好きな人はちょくちょくいたんですけど、「でも童貞で仕事いただいているしな」という気持ちがあって。それが2024年くらいからドラマのお仕事をいただいたりして、「あれ、童貞とか関係なく呼ばれてるぞ」と。それなら、もう彼女を作っても大丈夫なんじゃないかと思いました。

「カカロニ栗谷」というプロフィールでマッチングアプリを開始

――そこから、どのように動き始めたんでしょう。

栗谷 2021年くらいに『ニューヨーク恋愛市場』という番組でマッチングアプリで彼女を作ろうという企画があって、その時は彼女ができなかったんですけどアプリのアカウントは残っていました。それを使ってアプリで活動を始めました。

――名前はどうしたんですか？

栗谷 そのまま「カカロニ栗谷」という名前でした。プロフィールも全部書いて、出演番組とかも全部載せて。最初から付き合えるとも思っていなかったので、「1人1回、1時間ランチしてお話しする」というルールでスタートしました。

――マッチングアプリでは順調でしたか？

栗谷 目を見ると怖くて緊張しちゃって、しばらくは女性とまともに喋れませんでした。でも少しずつ喋れるようになってきて、「女の子と喋るの楽しいかも」と感じたのが20人目くらいですかね。

――20人に会い、ようやくスタート地点に。

栗谷 ただ「カカロニ栗谷」で登録してたので、やっぱりいたずらも結構ありました。待ち合わせ場所に行ったら女の子と男2人がいて「栗谷来た！ 本当に来たぞ！」と動画を回されたりとか。ドタキャンも多かったですし。

――いかにもありそうです。それでもやめようとは思わなかった？

栗谷 喋るのが楽しくなってきてたし、彼女も欲しかったですからね。ただ「1人と1回、1時間のランチ」というルールが最初は良かったんですけど、だんだんそのルールに縛られていったんです。ランチの後にそれ以上どう誘ったらいいのか分からなくて、ただ毎回知らない女性とランチを繰り返すだけの期間がありました。

――いまの奥様と出会ったのは何人目くらいですか。

栗谷 70人目くらいです。

――ほとんどの人が実際に会うのは10人以下のようなので、70人はかなり多いですね。初めて会った日のことは覚えていますか。

栗谷 第一印象で綺麗な人だなと思いました。それから喋ってもよく笑うしめちゃくちゃ楽しくて、明るそうだなと。彼女は僕より2歳年上で、落ち着いた雰囲気もあって話しやすかったんです。

「俺、今日会った子と付き合うわ」と宣言

――他の人とは違っていた？

栗谷 それまでは20代の女性と会うことが多くて、10歳くらい違うとあまり話が弾まないこともありました。でも彼女と会ったら「年上の人って、こんなに話しやすいんだ」とびっくりでした。

――初めて会った日から盛り上がったんですね。

栗谷 ランチの後に「このまま飲みに行きませんか」と自分から初めてランチルールを破って誘いました。その後もずっと楽しくて、ご飯を食べて別れた後に東京ホテイソンのたけるに電話して、「俺、今日会った子と付き合うわ」と宣言しました。

――ちょっと舞い上がっている感じが素敵です（笑）。相手の方は栗谷さんとどうしてマッチングしてくれたんでしょう。

栗谷 正直、興味本位だったみたいです。彼女は千鳥さんが好きで、千鳥さんの番組に出ているのを見たことがあったみたいで。「名前出してアプリやってんじゃん、おもしろ」とノリでマッチングしたと言っていました。

――そこから交際まではどのように進展したのですか。

栗谷 3回目のデートで告白したんですけど、その前から付き合いたいオーラがガンガン出ちゃってたと思います。3回目のデートの日は「今日絶対告白する」と決めて、『ルックバック』という映画を見た後に、感想を喋ろうという口実でカフェに誘い、そこで「好きです、付き合ってください」と伝えました。

――栗谷さんの渾身の告白を受け、相手の反応はいかがでしたか。

栗谷 「栗谷さんは面白いし、いい人だけど……」というところで言葉が1回切れて、終わったと思いました。これはフラれる構文だわと。そしたら「お願いします」と言われて、「え？」としばらく固まっちゃって。

――その前置きはひやっとしますね。

栗谷 「今のはオッケーってことでいいんだよね」と再確認して、彼女が頷いたのを見たら泣いてしまいました。彼女は泣いてる僕を見ながら爆笑してて「なんで泣いてんの、『ルックバック』より泣いてんじゃん」って。

――それが2024年末。同年12月30日に事務所のウェブサイトで「交際発表」をした時には大きな反響がありましたね。

栗谷 事務所のサイトがアクセス過多でサーバーダウンしたんですよ。さらば青春の光の森田（哲矢）さんに発表の仕方を相談していた時に「事務所のホームページで発表するのはどうですかね」と言ったら「それおもしろいね」と。

――交際のことを「幸せな朝を迎えた」と表現していました。

栗谷 うちはサンドウィッチマンさんの事務所でクリーンなイメージもあるので、「童貞卒業」というワードはさすがに出せなくて（笑）。「幸せな朝を迎えた」というのも森田さんのアイディアでした。

「裏切り者」「栗谷つまんなくなったな」という意外な反応も…

――ファンからはどんな反応があったのでしょうか。

栗谷 事務所のXでは「カカロニ栗谷から皆さまへご報告」とだけ書いてもらったので、ほとんどの人は「栗谷が何かやらかしたぞ」と思って見に来た。そしたら「幸せな朝」の発表だったので「交際かい」と。

――“ご報告”は確かに「不祥事構文」です。

栗谷 ただ、童貞キャラだったので「裏切り者」「栗谷つまんなくなったな」という人もやっぱりいました。僕は別に童貞を誇ったことは1回もないし、彼女が欲しくてマッチングアプリで恋活していることも散々言っていたので、裏切ったつもりは全然なかったんですけどね。

――隠していたわけではないですもんね。

栗谷 「彼女がいない気持ち、みんなが分かってるじゃん。ようやくできたのになんで祝福してくれないんだろう」と悲しくなりましたけど、今となっては落ち着いています。かわいい奥さんがいるので。

