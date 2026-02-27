冬から春にかけて「体が冷える」「肌が乾く」「理由もなくイライラする」など、不調を感じていませんか？ じつはその多くが、季節の変化による体のサイン。今回は、国際中医薬膳管理師の久保奈穂実さんに、毎日の食事で取り入れやすいゆる薬膳食材を5つの不調に分けて教えてもらいました。薬膳の知恵をゆるっと取り入れて、健やかな心身を取り戻しましょう。

「冷え」を改善してくれる食材は？

まだ寒さの残る時季は体を温める食材を。

【イラスト】「乾燥」を改善してくれる食材は？

●クルミは体を温める優秀食材。適度な辛味も冷え対策に

寒さの残る時季は、体を温める食材を積極的にとることが大切で、体の芯から温めるならクルミを。ニンニク、ショウガ、ネギなど、適度な辛味のある食材もおすすめ。

＜おすすめの食材＞

・エビ

・ニラ

・クルミ

・ニンニク

・ショウガ

・ネギ

「乾燥」を改善してくれる食材は？

1年でいちばん乾燥する2月は体の中からうるおいを。

●消耗したうるおいを食で補って乾燥知らずに

秋から続いた乾燥がピークになる2月。貝類や生の長イモで体の内側からたっぷりとうるおいを与え、乾燥対策をしましょう。梅干しも手軽に食べられて便利。

＜おすすめの食材＞

・カキ、ホタテなどの貝類

・長イモ（生）

・梅干し

「イライラ」を改善してくれる食材は？

ストレスからくるイライラは香りのよいもので解消。

●香りで気を巡らせてイライラを鎮める食材を

イライラには香味野菜やハーブ、かんきつ類を。緑茶ベースのジャスミン茶もおすすめ。イライラの鎮静には緑の食材、イライラで胃が痛いときは春キャベツで養生を。

＜おすすめの食材＞

・レモン、グレープフルーツ、オレンジなどのかんきつ類

・セロリ、ミツバ、セリ、シソ、ミントなどの香味野菜やハーブ

・春キャベツ

「気疲れ」を改善してくれる食材は？

環境の変化の激しい春。新生活の気疲れは自然な甘味で。

●優しい自然な甘味で体のエネルギーを補給

進学や就職、異動や引っ越しなど、環境が変わるとなにかと気疲れするもの。イモ類、カボチャ、豆類、米などの自然な甘味をもつ食材でエネルギーを補いましょう。

＜おすすめの食材＞

・ジャガイモ

・サツマイモ

・カボチャ

・豆類

・米

「のぼせ・ほてり」を改善してくれる食材は？

上半身に上がってきた体の熱を冷ます。

●優しい苦味でほてった体の熱を放出

春先は体の中でも温かい気が熱となり、上半身にこもりがち。のぼせやほてりの原因になります。苦味のある山菜、熱を冷ますイチゴやタケノコで鎮めてみて。

＜おすすめの食材＞

・フキノトウ、タラノメなどの山菜

・タケノコ

・イチゴ

・グレープフルーツ

・緑茶