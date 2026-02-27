冬から春の「冷え・乾燥・イライラ」に効く。5つの不調を整える、薬膳のおすすめ食材
冬から春にかけて「体が冷える」「肌が乾く」「理由もなくイライラする」など、不調を感じていませんか？ じつはその多くが、季節の変化による体のサイン。今回は、国際中医薬膳管理師の久保奈穂実さんに、毎日の食事で取り入れやすいゆる薬膳食材を5つの不調に分けて教えてもらいました。薬膳の知恵をゆるっと取り入れて、健やかな心身を取り戻しましょう。
「冷え」を改善してくれる食材は？
まだ寒さの残る時季は体を温める食材を。
●クルミは体を温める優秀食材。適度な辛味も冷え対策に
寒さの残る時季は、体を温める食材を積極的にとることが大切で、体の芯から温めるならクルミを。ニンニク、ショウガ、ネギなど、適度な辛味のある食材もおすすめ。
＜おすすめの食材＞
・エビ
・ニラ
・クルミ
・ニンニク
・ショウガ
・ネギ
「乾燥」を改善してくれる食材は？
1年でいちばん乾燥する2月は体の中からうるおいを。
●消耗したうるおいを食で補って乾燥知らずに
秋から続いた乾燥がピークになる2月。貝類や生の長イモで体の内側からたっぷりとうるおいを与え、乾燥対策をしましょう。梅干しも手軽に食べられて便利。
＜おすすめの食材＞
・カキ、ホタテなどの貝類
・長イモ（生）
・梅干し
「イライラ」を改善してくれる食材は？
ストレスからくるイライラは香りのよいもので解消。
●香りで気を巡らせてイライラを鎮める食材を
イライラには香味野菜やハーブ、かんきつ類を。緑茶ベースのジャスミン茶もおすすめ。イライラの鎮静には緑の食材、イライラで胃が痛いときは春キャベツで養生を。
＜おすすめの食材＞
・レモン、グレープフルーツ、オレンジなどのかんきつ類
・セロリ、ミツバ、セリ、シソ、ミントなどの香味野菜やハーブ
・春キャベツ
「気疲れ」を改善してくれる食材は？
環境の変化の激しい春。新生活の気疲れは自然な甘味で。
●優しい自然な甘味で体のエネルギーを補給
進学や就職、異動や引っ越しなど、環境が変わるとなにかと気疲れするもの。イモ類、カボチャ、豆類、米などの自然な甘味をもつ食材でエネルギーを補いましょう。
＜おすすめの食材＞
・ジャガイモ
・サツマイモ
・カボチャ
・豆類
・米
「のぼせ・ほてり」を改善してくれる食材は？
上半身に上がってきた体の熱を冷ます。
●優しい苦味でほてった体の熱を放出
春先は体の中でも温かい気が熱となり、上半身にこもりがち。のぼせやほてりの原因になります。苦味のある山菜、熱を冷ますイチゴやタケノコで鎮めてみて。
＜おすすめの食材＞
・フキノトウ、タラノメなどの山菜
・タケノコ
・イチゴ
・グレープフルーツ
・緑茶