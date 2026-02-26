◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出プレーオフ第2戦 Rマドリード2―1（2戦合計3―1）ベンフィカ（2026年2月25日 ベンフィカ）

レアル・マドリード（スペイン）がホームでベンフィカ（ポルトガル）を2―1で退け、2戦合計3―1で決勝トーナメント進出を決めた。敵地の第1戦に1―0で先勝していたRマドリードは前半14分に先制を許したが、2分後にMFチュアメニが同点弾を決めて合計2―1と勝ち越し。後半35分にFWビニシウスのゴールで突き放した。

アルベロア監督はダメ押し弾を決めたビニシウスに関し「素晴らしいゴールに満足している。彼にはその価値があり、調子がいい。エムバペ不在の状況で彼はさらに重要」と発言。負傷欠場したエースの穴を埋める活躍を称えた。

ビニシウスは第1戦で得点した際に相手サポーターの前でダンスを踊って怒りを買った。挑発的な行為で警告を受けた。直後には相手FWプレスティアンニから人種差別的な侮辱を受けたとして試合が一時中断。プレスティアンニが暫定的に出場停止1試合を処分を受けた因縁のカードで第2戦を迎え、渦中のアタッカーが再び試合を決定付ける一撃を決めた。

ビニシウスはゴール後、今回は地元サポーターの前でダンスを披露。相手サポーターのブーイングを結果でねじ伏せ、16強進出を決めた。

GKクルトワは「ビニのダンスはうれしいよ。踊っているということは得点しているということだからね」と笑顔。チュアメニも「あれこそが我々のビニシウス」と称えた。