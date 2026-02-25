¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÆüÌîÄ®»ö·ï¡×¤Î»à¸åºÆ¿³¡¡ºÇ¹âºÛ¤¬³«»Ï·èÄê¡¡¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤¿ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤ÏÉþÌòÃæ¤Ë75ºÐ¤Ç»àË´
42Ç¯Á°¡¢¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆüÌîÄ®»ö·ï¡×¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÉþÌòÃæ¤Ë75ºÐ¤Ç»àË´¤·¤¿ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1984Ç¯¡¢¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Ç¼òÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¶â¸Ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤¬¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºå¸¶¤µ¤ó¤ÏÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÉþÌòÃæ¤Î2011Ç¯¤Ë75ºÐ¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2012Ç¯¡¢°äÂ²¤¬²þ¤á¤ÆºÆ¿³¤òµá¤á¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤ÈÂçºå¹âºÛ¤¬¤¤¤º¤ì¤âºÆ¿³¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡»¡Â¦¤¬2023Ç¯ºÇ¹âºÛ¤ËÂÐ¤·ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ëÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÇ¹âºÛ¤Ï24ÆüÉÕ¤ÇÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤ÇºÆ¿³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
