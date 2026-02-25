¤ªÆù¤Ë³¤Á¯¡¢ËõÃã¡¦¤ª°ò¡ªÅìÉðÃÓÂÞ¤Ç¼¯»ùÅç¸©»º¿©ºà¤¬Âç½¸·ë¤Î¡ÖÂç¼¯»ùÅçÅ¸¡×³«ºÅ
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï2·î26Æü¡Á3·î3Æü¡¢Âè46²ó¡ÖÂç¼¯»ùÅçÅ¸¡×¤ò¡¢8³¬ºÅ»ö¾ì¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥¹¤¹¤¾Æ¡õ¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ìó87Å¹ÊÞ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¹©·ÝÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
°ìÈÖÃã¤Î¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅçÃã¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÃÎÍ÷Ãã¤äËõÃã¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£Å·Ê¸´Û¤à¤¸¤ã¤¤Î¡ÖËõÃãÇò¶Ì¶â»þ¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,650±ß)¤ä¡¢SHIROYAMA HOTEL kagoshima¤Î¥Ñ¥ó¡ÖÃÎÍ÷Ãã¥ß¥ë¥¯¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(751±ß)¤Ê¤É¡¢¤ªÃã¤ÎÌ¾½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ËõÃãÇò¶Ì¶â»þ
Æù¤ä³¤Á¯¤Î¼Â±éÊÛÅö¤â½¼¼Â¡£¹õÌÓÏÂµíÀìÌçÇÀ¾ì¾®ÅÄÃÜ»º¤Ï¡¢¾®ÅÄµí¤Î¤¹¤¾Æ¤¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥í¡¼¥¹¤¹¤¾Æ¡õ¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¡×(3,501±ß)¤òÈÎÇä¡£TAGIRUBA¤Ï¡¢Ãã¤Ö¤ê¡¢ÃãÂä¡¢±âÈþ¤Î¹õ¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¼¯»ùÅç¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅç³¤ÊõÊÛÅö¡×(2,970±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¼¯»ùÅç³¤ÊõÊÛÅö
Dining èßÐÔ¤Ï¡¢¹õÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡¢¹õÌÓÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö»Í¼ï¤ÎºÌ¤êÆù¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×(2,700±ß)¤ò¼Â±éÈÎÇä¤¹¤ë¡£
»Í¼ï¤ÎºÌ¤êÆù¤Å¤¯¤·ÊÛÅö
ÆÃ»º¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹ÊÞ¤âÅÐ¾ì¡£¤¯¤ê¤ª¤Î¤¯¤é¤·¤Ï¡¢¡Ö¼ï»ÒÅç»º¤Î°ÂÇ¼°ò¤ò»È¤Ã¤¿Âç³Ø°ò¥Ñ¥¤¡×(650±ß)¤ò¡¢°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥óÇÀ±à¹©Ë¼¤Ï¡Ö°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¤Û¤íÀã¡×(1,381±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¤Û¤íÀã
²ñ¾ìÆâ¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢TAKETORA¤¬¹õÆÚ¤äºÇ¹âµé¤Î»Ø½É»ºËÜ¸ÏÀá¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö»§Ëà¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,430±ß)¤ä¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¾ÆÃñ3¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,100±ß)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£°òÂ¢¤ÏÅìÉð¸ÂÄê¡Ö¼¯»ùÅç¤ªÃãÌÜ¤Ê°ò¥Ñ¥Õ¥§¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,100±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
»§Ëà¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¼¯»ùÅç¤ªÃãÌÜ¤Ê°ò¥Ñ¥Õ¥§
2·î27Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÃãÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤â³«ºÅ¡£¤«¤¹¤¿¤É¤ó¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤«¤¹¤¿¤É¤ó
¥í¡¼¥¹¤¹¤¾Æ¡õ¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ìó87Å¹ÊÞ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¹©·ÝÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
°ìÈÖÃã¤Î¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅçÃã¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÃÎÍ÷Ãã¤äËõÃã¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£Å·Ê¸´Û¤à¤¸¤ã¤¤Î¡ÖËõÃãÇò¶Ì¶â»þ¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,650±ß)¤ä¡¢SHIROYAMA HOTEL kagoshima¤Î¥Ñ¥ó¡ÖÃÎÍ÷Ãã¥ß¥ë¥¯¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(751±ß)¤Ê¤É¡¢¤ªÃã¤ÎÌ¾½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æù¤ä³¤Á¯¤Î¼Â±éÊÛÅö¤â½¼¼Â¡£¹õÌÓÏÂµíÀìÌçÇÀ¾ì¾®ÅÄÃÜ»º¤Ï¡¢¾®ÅÄµí¤Î¤¹¤¾Æ¤¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥í¡¼¥¹¤¹¤¾Æ¡õ¥é¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¡×(3,501±ß)¤òÈÎÇä¡£TAGIRUBA¤Ï¡¢Ãã¤Ö¤ê¡¢ÃãÂä¡¢±âÈþ¤Î¹õ¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¼¯»ùÅç¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅç³¤ÊõÊÛÅö¡×(2,970±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¼¯»ùÅç³¤ÊõÊÛÅö
Dining èßÐÔ¤Ï¡¢¹õÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡¢¹õÌÓÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¡¢ÆÚ¤·¤ã¤Ö¡¢·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö»Í¼ï¤ÎºÌ¤êÆù¤Å¤¯¤·ÊÛÅö¡×(2,700±ß)¤ò¼Â±éÈÎÇä¤¹¤ë¡£
»Í¼ï¤ÎºÌ¤êÆù¤Å¤¯¤·ÊÛÅö
ÆÃ»º¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹ÊÞ¤âÅÐ¾ì¡£¤¯¤ê¤ª¤Î¤¯¤é¤·¤Ï¡¢¡Ö¼ï»ÒÅç»º¤Î°ÂÇ¼°ò¤ò»È¤Ã¤¿Âç³Ø°ò¥Ñ¥¤¡×(650±ß)¤ò¡¢°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥óÇÀ±à¹©Ë¼¤Ï¡Ö°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¤Û¤íÀã¡×(1,381±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
°ò¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡¤Û¤íÀã
²ñ¾ìÆâ¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢TAKETORA¤¬¹õÆÚ¤äºÇ¹âµé¤Î»Ø½É»ºËÜ¸ÏÀá¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö»§Ëà¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,430±ß)¤ä¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¾ÆÃñ3¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,100±ß)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£°òÂ¢¤ÏÅìÉð¸ÂÄê¡Ö¼¯»ùÅç¤ªÃãÌÜ¤Ê°ò¥Ñ¥Õ¥§¡×(¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,100±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
»§Ëà¤È¤ó¤³¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¼¯»ùÅç¤ªÃãÌÜ¤Ê°ò¥Ñ¥Õ¥§
2·î27Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÃãÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤â³«ºÅ¡£¤«¤¹¤¿¤É¤ó¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤«¤¹¤¿¤É¤ó