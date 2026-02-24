µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¡ÖÂ¸ºß´¶½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬Áö¹¶¼é¤ËÂçË½¤ì¡¡
■オープン戦　巨人３－０楽天（２３日・南海）
¡¡µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¡£¡Ö£¶ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â½éÂÐÀï¤Î£³Åê¼ê¤«¤éÌÔÂÇ¾Þ¡£¤±¤óÀ©°Á÷µå¤Ç°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ëÁöÎÝ¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¡£Áö¹¶¼é¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Á´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÇò»æ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î£³³äÂÇ¼Ô¤¬Í··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÂç¤¤¯¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤Àô¸ý¤Î»Ñ¤Ë¡¢´ÓÏ½¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµå¤Ï¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¡¢¹â¤á£±£±£¹¥¥í¥«¡¼¥Ö¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤é¤·¤¤¡×¤·¤Ö¤È¤¤Å¬»þÂÇ¤¬£³°ÂÂÇÌÜ¡£»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ìÂÇ¤Ç¡¢ÌÔÂÇ¥·¥ç¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡££²²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¡¦Æ£¸¶¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢£´²ó£±»à¤Ç¤Ï¥É¥é£²¡¦°ËÆ£¼ù¤«¤éº¸Á°¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¤±¤óÀ©°Á÷µå¤Ç¡Ö¡Ê»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¡ËÀîÁê¤µ¤ó¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡££¸²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï»°Í·´Ö¤Ø¤Î¿¼¤¤¥´¥í¤òµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¼ý¤á¡¢°ìÎÝ¤Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¡£Á´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇò»æ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Åö³Î¥é¥ó¥×¤³¤½¤À¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È°ìÈÖ¾è¤ê¡É¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖ¼è¤ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²Æì¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Î£´»î¹çÃæ¡¢£³Àï¤¬£¶ÈÖµ¯ÍÑ¡£ºòµ¨ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£´ÎÒ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÇã¤ï¤ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£´¡¢£¹ÈÖ°Ê³°¤ò¤³¤Ê¤·¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀô¸ý¡££¶ÈÖµ¯ÍÑ¤Î£³Àï¤Ç£·ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¤ÈÅ¬À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï£²ÅÙ¤ÎµÙÆüÊÖ¾åÎý½¬¡££±£¸Æü¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é£µ¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾®ÉÍ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥º¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³³ä¤òÂÇ¤ÄÊý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ºòµ¨¤ÏÎý½¬Ãæ¤ËÃæ»³¤é¤â½õ¸À¤òµá¤á¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À£²£¶ºÐ¤È¼ã¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤È»ÑÀª¤¬¥ä¥ó¥°£Ç¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î£³³äÂÇ¼Ô¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤ØËý¿´¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼ÂÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥Ö¥ì¤º¤Ë¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¯¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë