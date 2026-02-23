「安くて隠せる」ヘアメイク2人が買い続ける「ウソが上手い」ベースメイクの名品







日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？





【Recommenders/Hair&Make-up Artist】

岡田知子さん（TRON）/＠tomokookada、スガタクマさん/＠sugatakuma







「肌悩みを隠しながら同時にケア」

エクセル エシリアル セラムコンシーラー ER03 1,760円／常盤薬品工業 お客さま相談室（サナ）



「肌悩みに適した美容液成分を配合した、なんともありがたいコンシーラー。ピンクトーンのER03は、目の下のクマやくすみのカバーにおすすめ。血色感が生まれて、肌づくりがもっと楽しくなる」（岡田さん） 薄く軽やかなつけ心地で、表情にフィット。







「ぼかすだけでリアルな陰影に」

カネボウ シャドウオンフェース 01 3,630円／カネボウインターナショナルDiv.



「巷では“かにみそ”と呼ばれるウォームグレージュ。しっかり塗っても意外と肌にとけ込み、さりげなく効かせられる。コスパの高いアイテムだと思います」（スガさん） ファンデーションの構成顔料のうち、赤・黄・黒で設計した隠蔽感のない影色。







