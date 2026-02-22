＜速報＞松山英樹は3日目「69」で通算3アンダー 久常涼は伸ばせず
＜ジェネシス招待 3日目◇21日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアーは第3ラウンドが進行中。松山英樹は3バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル3アンダーにつけている。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに 松山英樹のスイング
33位から出ると1番パー5で2オンしてバーディ発進。だが、グリーン上で苦戦がして惜しいパットが入らず、前半でバーディパットが決まったのは6番パー3の2メートルだけだった。後半もその流れは続き、10番でバーディを奪ったあとパー行進。最終18番は2打目がグリーン右ラフに外れると、寄せきれずにボギーフィニッシュだった。久常涼は6バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「72」と落とし、トータル1オーバーに後退した。全選手がハーフターン。ジェイコブ・ブリッジマン（米国）がトータル15アンダーで首位、ローリー・マキロイ（北アイルランド）がトータル13アンダーで2位につけている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「66」でプレーし、トータル5アンダーに浮上した。
