老人たちが暮らすケアハウスを舞台に、“ジェニー・ペン”という名の人形を持った入居者による恐ろしい支配を描いたソリッド・サイコスリラー『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』(原題:THE RULE OF JENNY PEN)が、６月12日(金)より日本公開されることが決定した。

脚本に惚れ込んだ２大名優ジョン・リスゴーとジェフリー・ラッシュが主演を飾っている。

強い正義感と法を守る強い信念を持ち、長年判事を務めてきたステファン・モーテンセン（ジェフリー・ラッシュ）。病に倒れ、車椅子生活を余儀なくされた彼は郊外のケアハウスに入居する。だがそこには、“ジェニー・ペン”と名付けたドールセラピー用の人形を手に、陰湿ないじめで老人たち支配するデイヴ・クリーリー（ジョン・リスゴー）という１人の入居者がいた。男と敵対したステファンは、いじめの標的にされてしまう。繰り返されるデイヴの理不尽で屈辱的な嫌がらせ、エスカレートしていく邪悪な行為の数々。正義のために戦い続けてきた男の人生最後の戦いは、想像を絶する死闘と化していく……。

監督は新鋭ジェームズ・アッシュクロフト。邪悪で可愛い指人形“ジェニー・ペン”は、『ミーガン』を手掛けた人気人形クリエーター、ポール・ルイスがデザインしている。主演のジョン・リスゴーとジェフリー・ラッシュは、キャリア最高の熱演を披露し、第57回シッチェス・カタロニア国際映画祭で最優秀主演男優賞をダブル受賞した。

ジェニー・ペンの存在感に思わず釘付けになってしまう特報映像がこちら。表情変わってる……？

『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』

６月12日(金)よりロードショー

監督:ジェームズ・アッシュクロフト

脚本:エリ・ケント、ジェームズ・アッシュクロフト

原作:オーウェン・マーシャル

出演:ジョン・リスゴー(「レイジング・ケイン」「教皇選挙」)/ジェフリー・ラッシュ(「シャイン」「英国王のスピーチ」)/ジョージ・ハナレ

2024年/ニュージーランド/英語/カラー・ビスタサイズ(1:1.85)/104 分/映倫:G/日本語版字幕:松浦美奈/配給:エデン

©2024 Hyenas Rule Ltd