日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が１７日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「セカンドキャリア」。

ＡＫＢ４８の初期メンバーとして知られた川崎希は、セカンドキャリアでファッションブランドを立ち上げ、ネイルサロンも経営するなど大成功。現在はセレブぶりで知られているが「ＡＫＢに３年いたんですけど。すごい初期だったんで、お給料がすごい少なかったんですよ。すごい頑張って貯めても、卒業の時に４０万円しかなくって…」と明かし、スタジオを驚かせた。

川崎は「しかも信用もないんで、お金も誰からも借りれないんで。その４０万の中でやりくりしてやらないとって思ったから、初日にイベントみたいな場所で売ったんですけど、洋服を。それがもし売れなかったら、もう、お金もう全くナシになっちゃうから、すごい頑張って売らないとっていうのプレッシャーにはなってました」と振り返った。

つづけて「初日で２００万、３００万ぐらい売り上げがあったんで『うまくいった！』と思ったんですけど。卒業してすぐだから、ちょっとご祝儀相場みたいのがあって、その日がやっぱピークでした」と当時の苦労を明かしていた。