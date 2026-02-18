日テレ、衆院選めぐる『バンキシャ！』の報道内容に「番組側の認識が不足」 今後の放送で「視聴者の皆様にも説明をする方向で検討」
日本テレビは16日、定例会見を行い、15日に放送された報道番組『真相報道バンキシャ！』（毎週日曜 後6：00）内での衆院選をめぐる放送内容に言及した。
【画像】15日の放送を謝罪、『バンキシャ！』コメント（全文）
同番組では15日の放送で8日に投開票された衆院選で初当選した自民党の新人議員について特集した。しかしその内容をめぐり、自由民主党の鈴木貴子氏が放送後、自身のSNSで「「自民党の純粋比例で当選した新人議員に対する取材において、選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました」と触れ、「その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」と指摘した。
この指摘を受けて同番組は公式SNSで、改めて放送内容を紹介した上で「こちらの認識不足で、あたかも村木さんが『当選する可能性は低いと思っていたから名前の入っているタスキをしていなかった』との印象を与えるような紹介をしてしまいました」とし、「村木さんはじめ、関係の皆さまにおわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした」と謝罪していた。
16日の会見で日テレは、「番組側の認識が不足していた」と述べた。また本件は鈴木氏の指摘で覚知したと明かし、「早く対応すべきであると判断し、X上での発信が良いと判断し行いました。当該の鈴木本部長からはご理解をいただいております」と明かした。
さらには今後の放送で「視聴者の皆様にも説明をする方向で検討をしております」と語った。
【画像】15日の放送を謝罪、『バンキシャ！』コメント（全文）
同番組では15日の放送で8日に投開票された衆院選で初当選した自民党の新人議員について特集した。しかしその内容をめぐり、自由民主党の鈴木貴子氏が放送後、自身のSNSで「「自民党の純粋比例で当選した新人議員に対する取材において、選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキをかけていません』というナレーションがありました」と触れ、「その後に新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」と指摘した。
16日の会見で日テレは、「番組側の認識が不足していた」と述べた。また本件は鈴木氏の指摘で覚知したと明かし、「早く対応すべきであると判断し、X上での発信が良いと判断し行いました。当該の鈴木本部長からはご理解をいただいております」と明かした。
さらには今後の放送で「視聴者の皆様にも説明をする方向で検討をしております」と語った。