梅沢富美男 女性を喜ばせる昭和の“常識”披露も…あのちゃん「それパパ活じゃない？」
俳優の梅沢富美男（75）が16日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。女性との付き合いについて語った。
この日は「不適切おじさんチェック」と題して、昭和世代の「おじさん」を代表して梅沢、長州力、武藤敬司、武田修宏が登場。時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかチェックした。
MCの「東京ホテイソン」たけるから「武田伝説とかあったりしたんですか？」と話題を振られた武田が「当時は女の子に、1回食事しただけでGUCCIのカバンとかあげる。そういう時代でした」と回想する場面が。隣の梅沢も話が振られると「そうそう」とうなずいていた。
続けて「クリスマス一緒に過ごす女の子のために、前の年にホテルを予約するんだよ。前の年に部屋を予約してから女を見つけんだよ」と熱弁。「そういう時代なの」と言い切った。
梅沢は、あのちゃんに「ラーメン食べに行きたいってあのちゃんが言ったとするじゃん？そしたら北海道に連れていったり」と具体的に説明。これには「なんかさ…パパ活じゃない？それ」と辛口なツッコミを受けていた。