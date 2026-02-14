俳優石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（午後9時）にVTR出演。全盛期の収入を明かした。

大金を手にした栄光の時代から転落した芸能人を取材し、現在に迫る番組。石田は全盛期の収入について「夕方の報道番組のキャスターをやらせてもらっていた時が一番多かったですね。月火水木金で500（万円）。月だと2000とか2500とか行くわけです」と告白した。またCM1本の最高ギャラは1本5000万円で、最高年収は「CMとかも合わせると5億ぐらい」と説明。全盛期は総額20億円を稼いだという。

桁違いの散財ぶりも振り返り「3億5000万円のマンションを買ったり、1億円の別荘を海辺とかに。フェラーリは10台を乗り継いできましたけど、最高額は5000万ぐらい。一番高い時計で、腕時計は大体1000万ぐらいですかね」。女性へのプレゼントも超高額で「誕生日に車をっていうのはありますけど。1000万弱だったと思います」と自身で苦笑した。

番組では、コロナ禍でのゴルフ＆会食騒動により石田が一気に無収入になったことも紹介。生活を立て直すべく現在は千葉・船橋に焼き肉店をオープンし、平均月1000万円の売り上げがあることを明かしている。