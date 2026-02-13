ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。

それは、飲み食いが好きな僕にとって大げさでなく無上の喜びだし、ベストな選択ができたことに対し、「自分って天才？」と、心密かに脳内でガッツポーズをとってしまう瞬間でもある。

そんな"ハマりメシ"を求め、今日もメシを食い、酒を飲むのです。

【写真】大阪といえばスタミナうどん

＊ ＊ ＊

昨年末に発売された、漫画家のラズウェル細木先生、ライターのスズキナオさん、そして僕の3人の共著『そこそこでいいんだよ「酒のほそ道」の名言』の発売記念イベントが、京都、大阪、大阪と3日連続で開催された。そのため、数日前まで3泊4日で関西に滞在しており、朝から晩まで飲みまくって食べまくる、夢のように楽しい日々を過ごさせてもらった。

期間中滞在していたのは、大阪の京橋。駅の改札を出てすぐに見える、朝の8時営業開始の立ち飲み店「まつい」をはじめ、良い酒場が無数にある、大阪を代表する飲み屋街だ。



大阪・京橋



楽しいけれども調子にのって飲みすぎたダメージが少しずつ現れはじめる3日目の朝。主に行動をともにしていたナオさんと、朝食でも食べましょうということになり、とりあえず京橋の街へやってきた。仕事がら、旅に出ると僕はつい飲み屋にばかり足を運んでしまい、代表的なご当地グルメを食べないことは意外と多い。口癖は「それで1食使ってしまうくらいなら1杯でも多く飲みたい」。

が、この日はさすがに心身が穏やかな食事を求めているモードで、また、立ち食いそば/うどんが大好きな僕は、街にやたらと立ち食いうどん店があるのが気になりすぎていた。関西風の、だしが効いた優しいうどんで1日を始めたい。そこで、「京橋うどん」「松屋」「どん丼」と駅周辺だけを見ても良さそうなそれ系の店が複数あるなか、いかにも大衆的な「ゑびすうどん」という店に入ってみることにした。



「ゑびすうどん」





店は、道路に面してカウンターがあるオーソドックスな立ち食い店の作りになっているが、その上のひさしからビニールシートが地面まで降りていて半個室状態。この日は珍しく雪が降っていて寒かったものの、なかに入ってしまえばとても居心地がいい。立ち食いカウンターの他、昔ながらの町中華を思わせる小さなテーブル席があるのも嬉しい。



メニュー



メニューはさすが大阪な大衆価格で、最安の「かけうどん/そば」が税込290円。「ハイカラ」「きざみ」「こぶ」など関西風のバリエーションがあるのが余所者の僕には興味深く、ナオさんはそのなかから「スタミナうどん」（510円）を選んでいた。

スタミナうどんとは、関西の大衆店ではおなじみのメニューで、その多くは、天ぷら（かきあげ）、玉子、刻みねぎを具材としたもの。が、解釈はかなり自由で、煮た牛すじをたっぷりのせたスタイルの店などもあるらしく、要はスタミナがつきそうならば良いという、大変興味深い文化だ。

また、この店には各350円で、缶ビールやワンカップなどのアルコールメニューが数種あり、胃腸を癒しに入ったつもりが、思わず「チューハイ」を注文してしまう。サービスで出してもらったたくあん2切れが妙に合い、けっきょく朝から酒がすすんでしまう。



たくあんと缶チューハイがこんなに合うとは





東京にもできてくれないかな、支店



すぐに我々の注文した麺類も到着しだす。まずはナオさんのスタミナうどん。先ほど例に挙げたオーソドックススタイルで、少しだけ味見をさせてもらうと、しっかりとだしの効いたほの甘いつゆと、箸で持ち上げるのにもひと苦労するくらいやわやわの麺が、泣けるほどにうまい。歳を重ねるごとに好きになるな、やわうどん。



ゆるゆる天ぷらもいい





続いて僕の丼も到着。実はここまで触れていなかったが、僕が頼んでいたのは、まさかのラーメン！



しかも辛そうなやつ！



そもそも入店前から気になっていたんだけど、この店は外観に大きく「立ち食いうどん」と看板を出す一方、並列して「元祖極らうめん」なる文言も掲げていて、メニュー写真もそちらのほうが大きいくらいなのだ。詳細はわからないけれど「八兆の極らうめん」と名がついていて、醤油、塩、とんこつ、それから新メニューらしい「もつ辛とんこつ」などのバリエーションがある。

僕はそのなかの「辛極らうめん」がどうしても気になってしまった。値段もうどん類に比べると、1杯1,000円とかなり強気だからこそ、きっとなにかあるに違いない。というわけで、当初の目的はどこへやら、辛いラーメンをすすりつつ缶チューハイを飲むという、わりとハードな1日のスタートになってしまったというわけ。

しかしラーメンが届いた瞬間、その予感が間違っていなかったことを確信した。どんぶりを満たす真っ赤なスープの上に、麺が見えないほどの豚肉と野菜。美しい半熟玉子に海苔が1枚。そして頂点に、繊細に刻まれた生にんじん。美学しか感じない。

スープをひと口すする。うわ、ガツンとくるな。これはなにスープっていうんだろう？ オーソドックスな鶏ガラ醤油スープに、炒めた豚肉と野菜の旨味が加わって、もはや煮詰まりを感じるくらいに濃厚になってしまったイメージ？ 特徴的なのは豚肉がチャーシューでなくて薄切りなところと、野菜のメインがたっぷりの白菜なところで、あとから人に聞いたところによれば、「どうとんぼり神座」や奈良の「天理ラーメン」にも似た雰囲気らしい。まさに関西風ラーメンというわけだ。そこに僕の好きな、韓国の「辛ラーメン」的な旨辛さも加わってしまっていて、もう手がつけられない。寝ぼけていた頭と胃袋にカッと効く。



麺、いきます



たっぷりの具材の下に隠れていたのは、ぷりぷりつるつるのちぢれ麺。そのすすり心地が快感で、しかも中毒性抜群の旨旨辛辛スープをこれでもかと絡めとってくれる。食べれば食べるほどにうまい。もう、このあとの胃袋の余裕のことなんて考えていられない。あぁ、大阪最高......。

ところでこの「八兆らうめん」。もともとは大阪の鶴見区横堤という街にあったラーメン店で、現在は閉店してしまっているものの、ゑびすうどんの店主さんが味を受け継ぎ、許可を得てここで提供するようになったのだとか。老舗店でありつつ、雑多に良い要素を吸収しつつ進化するところはいかにも大阪らしいし、かつての八兆らうめんのファンのなかにも喜んでいる人は多いことだろう。

一方の僕は、こんなにも大好きになってしまったラーメンと出会えたことが嬉しく、今すぐにでも京橋に帰りたくてしかたがないのだった。

取材・文・撮影／パリッコ