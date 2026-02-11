ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子1000メートルが9日（日本時間10日）に行われ、連覇をかけた高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分13秒95で3大会連続となる銅メダルを獲得した。レースを制したのは金メダル最有力候補だったオランダのユタ・レールダム。1分12秒31の五輪レコードで金メダルに輝いた。レース後に婚約者である世界的超大物ユーチューバーがSNSで祝福した。

レース前から注目を集めた。オランダチームとは別に、婚約者のユーチューバーで人気プロボクサー“タイソンに勝った男”ジェイク・ポールとプライベートジェットでミラノ入り。インスタグラムには“セレブ写真”を複数枚投稿するなど、五輪直前の行動に一部から批判の声もあった中、スタンドで見守ったジェイク・ポールの声援を力に、雑音を封じる圧巻のレースを見せた。五輪レコードでの金メダルにジェイクもスタンドで大号泣していた。

レース後にジェイクは自身のインスタグラムで「あなたをとても誇りに思う」と大号泣しながらレース観戦していた様子を投稿。

さらに別の投稿では「最高の瞬間を目撃した。言葉では言い表せないほど誇りに思う」と“お姫様抱っこ”してキスする様子を公開した。

その他にもラブラブの様子を複数の動画で投稿した。