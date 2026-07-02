きのう名古屋の郵便局で「クマよけスプレー」が噴射され、5人が搬送された事件で、警察は22歳のベトナム国籍の男を逮捕しました。 【現場の画像】名古屋･中区の郵便局で5人搬送 スプレーを誤噴射か… ベトナム国籍の22歳男を逮捕 この事件は、きのう午前11時40分頃、中区の名古屋流町郵便局に訪れた男が、持っていたクマよけスプレーを噴射。 ２０代から５０代までの男女８人がのどの痛みなどを訴え、そのう