与党の国会運営に野党が反発して対立が続く中、自民党と中道改革連合の幹事長らが対応を協議しました。自民の鈴木幹事長、中道の階幹事長らは、国会内で会談しました。国会では、衆議院議員の定数削減法案と「副首都」構想の関連法案の審議入りを与党が強行したことに野党が反発し、野党各党が委員会を欠席しています。森衆議院議長は、きのう与野党に対し、皇室典範の改正案を「静謐な環境で成立させるため、最優先で取り組んでほ