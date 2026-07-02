東京・羽田空港の駐車場で1月に起きた窃盗未遂事件で、男ら4人が逮捕されました。4人はこの直後に約2億円が狙われた事件にも関与しているとみられています。小山義翔容疑者（20）ら4人は1月、羽田空港の駐車場で、男性が持っていたボストンバッグを盗もうとした疑いがもたれています。約2分後には、同じ駐車場で、1億9000万円が入ったスーツケースが奪われそうになる事件が起きています。小山容疑者らが犯行に使用した白い車と、強