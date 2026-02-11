大神いずみ、夫・元木大介が「最近ちょっとおかしいんですよ」 “異変”語る
元日本テレビアナウンサーでタレントの大神いずみが、10日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。夫・元木大介の“異変”を語った。
【写真】異変が!?激痩せした元木大介
大神によると、元木は過去にSNSについて「何であんなの上げるのか分かんない。あんなの絶対に俺はやらない」と語っていたという。ただ、最近は「ものすごくまめに上げるんですよ」と夫の変化を語った。
明石家さんまが元木に対し「カッコええって言われたからか」と水を向けると、元木は「イケオジって言われたんですよ。ちょっとうれしかったんですよ。ちょっと上げる回数増えましたね」と認めた。
大神は続けて「インスタやユーチューブとか見るようになって。最初は野球とか、野球の仲間とか言っていたんですけど、最近ちょっとおかしいんですよ。なんかポーズ取っちゃって」と暴露。「『今日は革ジャン着てみました』とか、どう考えても方向性がおかしくて。もう、野球の道からどんどん遠ざかっていく。本当に今、方向性を見失っていて」と話した。
元木は、さんまから「いや、インフルエンサーやろ」と言われ、苦笑していた。
