「マリニンも人間だったのか」鍵山優真に10点差“完敗”　米メディアが読み解く「50％」発言の真意とは【冬季五輪】

団体戦の男子シングルSPでは2位に終わったイリア・マリニン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が現地時間2月7日に行われ、日本は男子シングルのショートプログラム（SP）で鍵山優真が登場。108.67点の高得点を叩き出し、最大のライバルと目されたイリア・マリニン（米国）の98.00点を大きく上回り、1位となった。

この結果を受け、海外メディアも驚きを隠せない。米放送局『NBC』の五輪専門サイト『NBC Olympics』は「“クワッドゴッド（4回転の神）”イリア・マリニンも人間だったのかもしれない」と題した記事を掲載した。

同サイトは冒頭で、「この男は“クワッドゴッド”ではなかったのか。男子シングル金メダルの最有力候補で、世界選手権を2連覇している選手ではなかったのか」と問いかけ、「それでも彼は、カギヤマに10点差をつけられた」と指摘した。

演技内容については、「回転不足と判定された4回転ルッツと、基礎点満点に届かなかったスピンで減点を喫した」と分析。ジャンプが3つ、合計4本に制限されるショートプログラムは、「7つのジャンプパスと10本のジャンプを跳べるフリーほど、マリニンの強みが生きる構成ではない」とも伝えた。