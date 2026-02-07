＜実家のリフォーム代＞兄家族が住むのに500万円を要求されて理不尽。介護を任せる口実になる？
実家が古くなり改修をしたり、両親がより快適に暮らせるようにしたりするためリフォームをすることもあるでしょう。リフォームすることで暮らしやすくなりますが、それには費用がかかります。問題はその費用を誰がどのくらい負担するのか。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『実家を2世帯にリフォームするから500万円を出してと言われた。実家には両親が住んでいるけれど、兄家族が一緒に住むことになった。兄嫁は専業主婦で子どもは2人。兄家族が実家に住むことになったのは、経済的理由だと思う、兄は転職癖があるので。リフォーム費用を出して介護は兄家族にお願いしてもいいのかなと思うけれど悩む』
投稿者さんは実家には住まないんだよね……？
『一緒に住まないのにお金出すのは、意味がわからない』
『投稿者さんが同居するわけではないんだよね？ リフォーム代は住む人が出すべきでしょ。500万円て何の冗談かと思うわ』
『投稿者さん家族は住まないのにお金出す必要ないよね？ 出すならせいぜい新築祝いくらいじゃない？』
実家を2世帯住宅にリフォームしても、投稿者さん家族はその家には住みません。同居するのは兄家族ですから、投稿者さんがお金を出すことには疑問を感じてしまいますね。500万円と簡単に口に出していますが、500万円は大金です。その家に住む人たちでどうにかお金を工面してリフォームするのが、本来の流れではないでしょうか。もし投稿者さんがお金を出すのであれば、新築のお祝いで十分でしょう。それ以外でお金を出す必要はないとの意見が寄せられました。
お金がないならリフォームを諦めてもらおう
『兄家族と同居するための家なんだから、兄家族と両親で払えばいい。リフォーム費用が払えないならリフォームをしなければいい』
『お金は住む人が出すものでしょ。住んでいる人だけで費用を賄えないなら、そのリフォームは不相応ってことでしょ』
リフォーム代がいくらになるのかはわかりませんが、兄家族と両親のお金だけでは足りないために投稿者さんに500万円の支払いをお願いしているのでしょう。お金がないのにリフォームをしようとすることも、問題なのかもしれませんね。あるいは多額のお金がかかるような大掛かりなリフォームなのかもしれませんが、自分たちの資産などにあった規模にすることも大切ではないでしょうか。どうしてもお金を工面できないならば、リフォームを諦めてもらうのも選択肢の1つになってきそうです。
両親の介護とリフォームは別問題にされるかも
『今回お金を出したとしても、介護が必要になったときには昔の500万円なんてなかったことにされるよ、きっと』
『今お金を出す代わりに介護をしてもらうのは、たぶん無理だと思うよ。話の筋が違うし、お金のない義兄には通用しない』
『リフォーム代を出しても介護をしてくれるかはわからない。投稿者さん家族が住むわけでもないのにリフォーム代を請求してくる人たちなら、介護費用も当然のように要求してくると思います』
500万円を払えば両親の介護はしなくてもいいのかも。投稿者さんはそのような期待を持っていますが、そう簡単にはいかないのでは？ との意見も見られます。両親の介護がまだ先の話であれば、500万円を出したとしてもなかったことにされる可能性も否定できないでしょう。何か書面で残しておけば証拠になるのかもしれませんが、もし兄家族に両親の介護ができるだけの金銭的、時間的な余裕がなければ、介護はできないかもしれません。投稿者さんの兄家族は経済的な理由から同居をするようですから、両親の介護をしっかりすると考えるのは難しいのではないでしょうか。
リフォーム代の援助は断ったほうがよさそう
『1度出してしまったら、なんだかんだと理由をつけてお金を出させようとしてくるよ』
リフォーム代として500万円を出してほしいと言われていますが、それに関しては支払わないほうがよいのではないかとの意見が、ほかのママたちから寄せられました。そもそも投稿者さん家族が実家に住むわけではないですから、同居予定の兄家族や両親がお金を工面するのが筋なのでしょう。また今回お金を出してしまったら、今後もお金を要求されるかもしれません。家の設備をよくするためや両親の介護のためなど、理由はたくさんありそうですね。投稿者さんとしては少しでも支援をしたい気持ち、両親の介護を兄家族に任せたい気持ちがあるのでしょうが、お金に関しては実家に住む人だけで完結してもらうのがお互いのためになるのかもしれません。