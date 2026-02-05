お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。先月結婚と第1子誕生を発表したケンドーコバヤシについて言及した。

山里は「コバさん結婚したじゃない、ケンコバさん。しかも結婚を1年前にしてて、子供が生まれて同時発表ってなったじゃない。それでもう、みんな驚いてたじゃない。いや、俺、驚き方ちょっと違って」と切り出し「俺、2カ月前ぐらいにコバさんに言われてたんよ」と明かした。

番組の飲みの席でケンコバと一緒だったといい「結構俺飲んでて。コバさんが本当に普通にいつものテンションで、“もう俺の女もおなかに子供がいるから。まぁ、生まれた時に同時に全部発表しようかな”みたいなこと言うから、俺、いつものコバさんだと思って“何なんですか、それ”って。“コバさん雑ですよ、嘘が”つって。“あ、そうか”みたいなこと言ってたんよコバさん」と、ケンコバの“告白”を受け流していたことを回顧。

その後もいつものトーンで話していたといい「本当だったんだなって。全く信じてなかったの。で、誰にも言ってないの。だって、コバさんのボケだと思ってるから。コバさんの訳分かんないボケの1個だと思ってるから」と発表を受け衝撃だったことを明かした。

さらに「俺、コバさんの中で2カ月前に言っていい人に入ってんだと思って。めっちゃくちゃなんかそれがうれしくて。俺、あんまり人に信用されてないじゃん。大事な話とかもされないし。友達、極限まで少ないしさ」とケンコバからの信頼を喜んだ。