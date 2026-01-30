柔道金メダリスト・角田夏実、現役引退 会見で記者へ巴投げのサービス 今後の活動方針も【一覧】
柔道金メダリストの角田夏実（33）が30日、会見を開き、第一線を退くことを発表した。
【写真多数】柔道金メダリスト角田夏実、薪割りに挑む
角田選手は遅咲きながらも、代名詞である巴投げを武器に、日本女子柔道史上最年長での金メダル獲得という快挙を成し遂げた。
この日は、柔道着を纏った新しい会見スタイルで登壇し、これまでの競技人生を振り返るとともに、柔道家として今後の活動についても語った。柔道着スタイルでの会見を行った意図として角田選手は「これからも柔道家でいることを表したい」と話し、柔道普及や今後に取り組んでいきたい目標も語った。
記者へのサプライズとして、希望する方に巴投げを披露するサービスも。会見の最後にコーチとして、ともに戦った今井優子氏(東海大学体育会女子柔道部監督)がサプライズゲストとして登壇。花束贈呈を行っていた。
■活動方針
【柔道キャラバン】
子ども・大人の「できっこない」を「やってみたい」に変えたい。 柔道を通じた礼儀作法、体を動かす楽しさの体験を提供。 47都道府県、海外へのキャラバン活動。
【国内外での道場開講】
畳の上で遊ぶ楽しさ、安心、安全に体を動かせる場所の提供。 柔道だけではなく、健康な身体づくり、怪我予防などを 普及させるための機会創出。
【社会課題への協力】
女性特有の健康問題・教育・女性のキャリア支援・防災など、 社会が抱える課題への貢献活動。 角田夏実の経験から協力できること、社会への恩返しとして活動。
【他スポーツ競技の関与】
スポーツの魅力をより多くの方々へ伝え、スポーツが持つチカラ「高揚感、つながり、共感、活力、可能性」などを通じて、 人々の一助になれる発信をしていきたい。
