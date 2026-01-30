＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にカプコン
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、カプコン<9697.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。
２７日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表しており、売上高１１５３億１５００万円（前年同期比２９．８％増）、営業利益５４３億２００万円（同７５．１％増）、純利益３８８億８５００万円（同６８．６％増）と大幅な増収増益となった。
主力のデジタルコンテンツ事業で、シリーズ最新作の発表による期待感の高まりなどを背景に「バイオハザード ＲＥ：４」や「バイオハザード ヴィレッジ」などの過去作が伸長。また、「ストリートファイター６」が６月の「ニンテンドースイッチ２」への移植販売などにより収益に貢献し、同事業の販売本数は前年同期比１３．５％増の３４６４万本となった。また、アミューズメント施設事業でクレーンゲーム専門店など新業態の出店効果があったほか、アミューズメント機器事業で新作及びリピート販売が好調に推移したことも寄与。その他事業で積極的なＩＰの認知度拡大に努めたことも奏功した。
なお、会社側では第３四半期は通期計画に対して順調に進捗しているとして、２６年３月期通期業績予想は、売上高１９００億円（前期比１２．０％増）、営業利益７３０億円（同１１．０％増）、純利益５１０億円（同５．３％増）の従来見通しを据え置いている。
好決算を受けて、カプコン株は２８日に大幅高。２９日は一服したものの、きょうは大幅反発しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。
出所：MINKABU PRESS
