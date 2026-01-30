夫の服装が微妙…ならパンツの「ダルダル裾」を直してみて！コストゼロで印象が見違えるロールアップ術【ダサいパパの“普通”化計画】

夫の服装がいつも微妙…。子どもを連れて一緒に歩くのが恥ずかしい…。



もしそんな風に悩んでいたとしてもご安心を。



実は時間とお金をかけなくても、ちょっとした工夫で印象は変えられるもの。



“おしゃれに見せる”より“ダサく見せない”をテーマに、数々のメンズ誌でコーディネートを提案してきた人気スタイリスト・吉村祥吾さんに、男性の服装を「普通」へと改造するコツを伝授してもらう。

予算をかけずに“普通”にするには？

結婚する前は気にならなかったけど、年月が経つうちにだんだんダサいと思うように…。旦那さんの服装に関してそんな風に思っている人は、意外と多いのではないでしょうか。

なかには、日頃の溜まった鬱憤も後押ししてか、つい“一緒に歩くのが恥ずかしい”なんて思ってしまう人もいるとかいないとか…（笑）。

たしかに、おしゃれに興味がなくて休日はいつも同じ服を着ているというパパさんも少なくないかもしれません。同じ所帯を持つ男性としては、“それなら服を買うお小遣いをあげて！”とフォローしたくもなりますが、物価高な今それが難しいのは承知しています。

それに、おしゃれな服を選ぶのはセンスが要るもの。予算をかけたからといって必ずしもおしゃれになるわけではありません。むしろ、おしゃれに興味がない方の場合、微妙なデザインの服を選んでしまう可能性も…。

ということで、新しく服を買わなくても“ダサい”→“普通”へと印象を変える、ちょっとしたポイントをお伝えしたいと思います。

パンツの“ダルダル裾”は厳禁

チェックすべきは「パンツの裾」です。

休日にショッピングモールなどに行くと、裾がまるでルーズソックスかのように靴に覆いかぶさっているパパさんが多い！

なかには、裾が地面について擦り切れてしまっている人も…。

おそらくほとんどの人がパンツを買った後に裾上げをせず、丈が長い状態のままではいてしまっているのでしょう。

実は、この“ダルダル裾”こそがダサく見える大きな要因！

正確に言うと、“ダルダル裾”自体がダサいわけではありません。むしろ、おしゃれな人のなかにはあえてダルダルにすることで、“抜け感”と呼ばれる力の抜けた雰囲気を演出する方もいます。

ただ、これは服と靴の色やシルエットなど全身のコーディネートにこだわったうえで、裾回りだけを崩しているからこそ醸し出せるもの。

何も工夫せずにダルダル裾ではいてしまうと、ただだらしない印象を与えてしまいます。

ダルダル裾はハイリスクな、おしゃれの高等テクニックなのです。

“ハーフクッション”が無難

服装を“おしゃれに見せる”のではなく“ダサく見せない”ことをゴールにする場合、お勧めなのが“ハーフクッション”か“ワンクッション”に裾上げする方法。

“ハーフクッション”というのは、裾が靴の履き口部分に少しだけ当たってたわみが出ないくらいの長さのこと。

“ワンクッション”は、裾が靴の甲に当たって折り目が一つできるくらいの長さのことです。

どちらもパンツの裾を上げる際のもっとも標準的な長さで、特別におしゃれには見えませんがダサく見える心配もありません。

パンツの裾幅や靴のボリューム感に左右されず、足回りをすっきり見せられるので“普通”に見せるには最適な長さといえます。

“ダルダル裾”との違いはほんの数cmですが、その差は思った以上に大きいもの。

お直し屋さんなどに依頼すれば、大体1000円ちょっとで裾上げしてもらえます。

“ダサい”と“普通”のボーダーラインだと思って、ぜひ投資していただきたいです。

ロールアップは2巻きまで

ただし、なかには裾上げする予算や手間すら省きたいというママさんもいるでしょう（笑）。

そんな場合は「ロールアップ」してあげるのも効果的です。ただ、ひとつ注意点が。

3回以上巻き上げてしまうと裾に厚みが出て、まるで浮き輪をつけているように見えてしまう危険があるのです。

ロールアップする際は、3.5cmくらいの幅で1回か2回巻くのがバランスよく見せるコツ。

裏を返せば、2回巻いても裾が長すぎてダルダルになってしまうようなら、潔く裾上げしたほうがいいということです。

「おしゃれは足元から」という格言がありますが、これは靴選びに気をつけようという意味だけではありません。

裾回りの印象は、想像以上に全身の雰囲気に影響を与えます。

パパさんの服装がダサいと感じる方は、パンツの裾の長さをテコ入れすれば“普通”に一歩近づくはずです！

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。