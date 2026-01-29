◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２８日、青森・伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館））観衆９８７

新日本プロレスは２８日、青森・つがる市の伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館）で「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

２９年半ぶりとなる同所での大会は午後７時開始予定だったが、大雪の影響で本隊の選手バスの到着が遅れ午後７時半に変更となった。また、全６試合の予定が４試合への変更が発表されたが、バスの到着が間に合い予定通り全６試合で大会は開催した。

こうした事態に新日本プロレスは公式「Ｘ」などで「大雪の影響で選手の到着が遅れたため、試合開始時間を１９：３０に変更させていただきます。なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と告知した。さらに「開始時間の変更を重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

１・４東京ドームでＥＶＩＬを破り衝撃デビューを飾ったＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンは、当初、第４試合で矢野通、田口隆祐と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、成田蓮と対戦する予定だったが、バスの到着が遅れ、サプライズマッチの第６試合に出場。タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通と組んで嘉藤匠馬、村島克哉、マスター・ワト、ＹＯＨ、ボルチン・オレッグと対戦した。

大雪の影響でデビュー６戦目で初めて本隊の選手と対戦したウルフ。さらにボルチンとの注目の初のマッチアップも実現。両者はショルダータックル合戦を展開しオレッグが競り勝った。それでも村島へ払い腰を浴びせ、カウンターパワースラム、オリンピックスラムをたたき込むと新技の変型ブルドッキングヘッドロックでカウント３を奪いデビュー６連勝を飾った。

試合後、ウルフは「初めて本隊の人と試合したんですけど、やっぱり凶器攻撃しない人と闘うのは気持ちいいですね。真っ向からしっかりぶつかるという感じがして。まあでも、凶器で攻撃されたところで、それに屈するわけにはいかないんで。これから先、続いていく成田蓮との闘いもすべて自分のものにして、必ずタイトル防衛します」と２・１１大阪での成田との初防衛戦の突破を誓った。

さらにボルチンとの初対決に「いやあ、半端ない威力ですね。僕も体重があるんで、馬力には結構自信があったんですけど、タックルの衝撃は半端なかったんで。トレーニング、まだまだ足りないなっていうふうに感じましたし、これから先、闘うのがすごい楽しみになりました」と胸を躍らせた。また、大雪の影響でハプニングが続いた大会に「巡業にハプニングはつきものでしょう。こういうものにも慣れていきながら、プロレスラーとしての人間的な強さを磨いていくと思ってるので。こういうことがある中でも勝てる、一流の動きができるのが、それこそ一流のプロレスラーだと思うので。どんなことがあって持てるように準備しておきます」と前を見据えていた。

【ウルフアロンのこれまでの試合】

▼１・４東京ドーム大会（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・５大田区大会

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１３「八王子実践高」大会（完全クローズド大会で公式記録から除外）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼１・１８佐倉大会

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１９後楽園大会

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒 ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

▼１・２０後楽園大会

マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、〇ウルフアロン（９分０５秒 腕ひしぎ十字固め）ディック東郷、高橋裕二郎●、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、成田蓮

◆１・２８つがる大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇藤田晃生（５分５１秒 逆エビ固め）安田優虎●

▼第２試合 ２０分１本勝負

ディック東郷、高橋裕二郎、〇成田蓮（１２分１５秒 クロス式膝十字固め）外道●、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇上村優也、海野翔太（１３分０５秒 カンヌキスープレックスホールド）ゼイン・ジェイ●、カラム・ニューマン

▼第４試合 イリミネーションマッチ 時間無制限

永井大貴、ロビー・エックス、石森太二、高橋ヒロム、〇辻陽太（１８分２６秒 オーバー・ザ・トップロープ）ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー●

※辻の１人残りでＵｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．が勝利

▼第５試合 サプライズマッチ ３０分１本勝負

ハートリー・ジャクソン、〇大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（１１分１２秒 ＴＨＥ ＧＲＩＰ↓片エビ固め）松本達哉●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第６試合 サプライズマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通、〇ウルフアロン（１１分０７秒 変型ブルドッキングヘッドロック↓エビ固め）嘉藤匠馬、村島克哉●、マスター・ワト、ＹＯＨ、ボルチン・オレッグ