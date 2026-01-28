テレビ大阪の旅番組「おとな旅あるき旅」（土曜・後６時３０分）が通常放送時間の３倍となる「９０分スペシャル」を２月２８日にオンエアする。１月２８日、番組ＭＣの俳優・三田村邦彦とゲストの女優・遼河はるひが、遼河の古巣である宝塚大劇場（兵庫・宝塚市）周辺でロケを敢行。それぞれが「宝塚」の思い出を語った。

阪急宝塚駅から大劇場への動線である歩道「花のみち」でポーズを取った２人。「お二人に“月組ジャンプ”をしていただこう」とジョークを飛ばした報道陣に、同組などで活躍した遼河は「月組ジャンプをはやらせたの私なんですよ」とトークも弾んだ。

遼河は東京宝塚劇場には時々足を運ぶというが、実は０９年の卒業以降、プライベートで宝塚大劇場で観劇した経験がなかったとのことだ。

「きのう（２７日）前乗りして見たんです。退団して初めてプライベートで見にいって。初舞台から、いろんな記憶がよみがえってきます。『あの時こういうことあったな〜』とか。ちょいちょい（心に）入ってきますね。銀橋に（現役生が）居並んでいたり、パレードを見たりすると『やっぱり宝塚っていいな〜』って思います」

この日の衣装はモッズコートを思わせるダークオリーブ色のチェスターコート。星組公演「恋する天動説」「ＤＹＮＡＭＩＣ ＮＯＶＡ」を観劇し、様々な思いが胸をよぎったそうだ。

一方の三田村は「一回こっきり」だけ観劇したとのこと。１９９４年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ぴあの」に出演していた旧知の女優・萬田久子を通して、同ドラマ主演で現役タカラジェンヌだった純名里沙と懇意になり、花組トップ娘役就任後の宝塚大劇場公演でチケットを手配してもらったという。

「行ったら一番前の席なんですよ。ステージのこの…（遼河「銀橋ですね」）…この真ん前。ショーの時に（当時花組トップスターの）真矢みき（現ミキ）さんがポケットから使い捨てカメラを出して。『きょうは三田村邦彦さんが来てるんだって！ どこにいるのかな〜？ あ、いたいた！ 写真撮っちゃお』ってパシャ。もう恥ずかしくて」

「でも、それだけじゃ終わんなくて。ラインダンス。目の前で脚上げてね。もうね、どこ見ていいのか分かんなくて下向いてたんですよ。そしたら袖から皆さん見てたらしくて。『照れてんのがカワイイ（笑）』とか『下向いてる〜（笑）』とか話してたらしくて。もう二度と行くか！…って」

自由すぎる真矢ミキにオモチャにされたトラウマを、ジョークで振り返っていた。

特番では２人が宝塚大劇場周辺の飲食店を訪問。ビーフカツサンドやアジフライに舌鼓を打ち、午前中からウイスキーや熱燗（かん）を痛飲する。俳優の勝野洋・キャシー中島夫妻、歌手・丘みどりも出演する。