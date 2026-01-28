ºÊ¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ìµÈÅÄÍ¼Íü²Ö¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¿·ßÀÎ©Ìé¡¢Âç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ÄÏ¤ó¤À¸ÞÎØÀÚÉä¤È¡ÖºÊ¤È¤ÎÌóÂ«¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È9Æü¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡¦¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê29¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖºÊ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¿·ßÀ¤Î·è°Õ
¢¡ºÃÀÞ¤ÎÄì¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÂ¸ºß
2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦µÏ¿¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¦¿·ßÀ¡£Èà¤¬Ã©¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢¹øÄÇ¤ò¹üÀÞ¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë¤Ï¹ç½ÉÃæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤WÇÕ¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¿·ßÀ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·ßÀ¤Ë¤ÏºÃ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Î¥±¥¬¤Î¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡×¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²Ö¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¿·ßÀ¤Ï¡Ö¼£¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âºÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¡£
ºòÇ¯9·î¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡£¿·ßÀ¤â²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¤·¡¢ºÊ¡¦Í¼Íü²Ö¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤ÌÌ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¿·ßÀ¤Ï·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊ¤«¤é¤Ï¡ØÂ÷¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬É¬¤ººÊ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿·ßÀ¡Ë
ºÊ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿·ßÀ¤òÇç¤¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥ê¥ó¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÄÏ¤ó¤À¥ß¥é¥Î¤Ø¤ÎÀÚÉä
·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯12·î¡¢WÇÕ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Âç²ñ¡£¿·ßÀ¤Ï34ÉÃ51¤Ç5°Ì¤ÈÉ½¾´Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÉü³è¤ÎÃû¤·¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤ëÃË¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ12·î26Æü¡£ÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£µÒÀÊ¤ÇºÊ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¾¡Éé¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ã¡¤½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥à¤Ï¥ê¥ó¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Î34ÉÃ40¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿34ÉÃ´Ö¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ºÊ¡¦Í¼Íü²Ö¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë34ÉÃ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ÅØÎÏ¤¹¤ëÄ¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î34ÉÃ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ßÀ¤â°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ø¿·ßÀ¤ÏÎÏ¤¢¤ë¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·ßÀ¤Ï¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤ò¶»¤ËÅô¤·¤¿¡£
¿·ßÀ¡§¡Ö3Âç²ñ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤µ¤»¤ë¡×
ºÊ¡¦Í¼Íü²Ö¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×
¿·ßÀ¡§¡ÖÁ´ÎÏ¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×