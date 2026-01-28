Snow Man岩本照＆トラジャ松田元太、W主演でドラマ初共演 人気漫画「カラちゃんとシトーさんと、」実写化決定【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/28】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（毎週土曜0時〜／全8話）でW主演を務めることが決定。2026年3⽉28⽇よりPrime Videoで独占配信される。
同作は⾼野⽔登・フトンチラシ氏の同名コミックが原作。美味しいものが⼤好きなファッションモデル・カラちゃん（演：岩本）と、サウナが⼤好きなヘアスタイリスト・シトーさん（演：松⽥）が、⽇本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい⾷事を味わい、⼼⾝ともに癒される“ヒーリングドラマ”。同作で岩本と松田はドラマ初共演となる。
サウナと⾷を通して2⼈が時間をともに過ごす中で、疲れた⾝体と⼼をゆっくりとゆるめながら、⽇常の⼩さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに⼀緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。慌ただしく過ぎていく毎⽇の中で、頑張る⾃分をそっと認め、ささやかなご褒美をあげること。そして、その喜びを共有できる誰かがそばにいることの幸せ。カラちゃんとシトーさんと、作品を観ている“あなた”が、作品全体に漂うゆるやかな時間の流れに⾝を委ね、のんびりと癒される、そんなひとときが届けられるドラマとなっている。
W主演に挑む岩本は、オファーを受けて「率直に『⾯⽩そう！』だと思いました。サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています。これまで（松⽥）元太と2⼈で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！」と気合⼗分。本作のコンセプトである“ヒーリングドラマ”にちなんで⾃⾝のリラックス⽅法を聞くと「“何も考えない時間”を意図的に作ることを⼼がけています。友達とサウナに⾏ったり、⾝体を⼀緒に動かしたりとか、思考を先⾏させない時間を過ごすことが、いちばんリラックスできるかなと思っています」と話した。
⼀⽅、松⽥は「“ヒーリングドラマ”がどういったものか、まだピンときてはいないんですけど（笑）、⾃分もドラマと⼀緒に“ととのい”ながら楽しめそうだなと。照くんはジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな存在ですし、地元も同じ埼⽟で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安⼼しています」。さらに「つい先⽇、Hey! Say! JUMPの有岡⼤貴くんと話す機会があって、サウナが⼤好きな有岡くんが『え！僕も出たい！』と⾔ってくれて。僕から冗談で『エキストラだったらいいですよ（笑）』と返したら『エキストラでもいいから出たい！』そうです（笑）」と激⽩した。
⾃⾝のリラックス⽅法については「⾃然が多いところが好きでよく⾏きますし、ご飯も好きですし、今回のオファーをいただいてからは温泉やサウナに⾏く機会が増えました。まさにシトーさんの休⽇！なかなか外に出られないときは、部屋の明かりを最⼤限まで暗くして、リラックスできる⾳楽をかけて家で過ごしています」と明かした。（modelpress編集部）
― オファーを受けた際の⼼境を教えてください。
率直に「⾯⽩そう！」だと思いました。サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています。これまで（松⽥）元太と2⼈で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！ファッションモデル・カラちゃんの役作りとしては「顔に⾁をつけない」ことを意識しています。作中のカラちゃんは⽇頃ランニングをしていますが、僕も以前からランニングをしているのでそこは継続しつつ。あとは、ファッションショーの現場に⾏ったときに“ランウェイを歩くモデルの⽅はこういう感じで服を着こなしているんだ！”とか、ふだんとは少し違った視点でショーを観させてもらうようになりました。
― 本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。松⽥さんと正反対だと思う部分は？
元太のほうが誰とでも仲良くなれそうな“陽”のイメージがあります。僕は誰とでも仲良くなれるタイプではないので、そういうところは正反対なのかなと思いますね。
― 本作は癒やしの休⽇を描く“ヒーリングドラマ”。⾃⾝のリラックス⽅法について
“何も考えない時間”を意図的に作ることを⼼がけています。友達とサウナに⾏ったり、⾝体を⼀緒に動かしたりとか、思考を先⾏させない時間を過ごすことが、いちばんリラックスできるかなと思っています。
― ドラマを楽しみにしている⽅々へメッセージ
ドラマに登場するご飯やサウナは実在するものがほとんどなので、実際に⾏ってみたくなるような素敵な場所がたくさん出てくるのが1つのポイントだと思っています。また、カラちゃんにとっての⾷、シトーさんにとってのサウナなど…それぞれが好きなものを、2⼈がお互いに尊重しているのが、すごく今の時代っぽいなと。2⼈のちょっとした優しさだったり、「なんだか⼼地良い」2⼈の友⼈関係を通して、観ている⽅にも⼼地よくなってもらえたら嬉しいなと思います。
― オファーを受けた際の⼼境を教えてください。
すごくうれしかったです。“ヒーリングドラマ”がどういったものなのか、まだピンときてはいないんですけど（笑）、⾃分もドラマと⼀緒に“ととのい”ながら楽しめそうだなと。ヘアスタイリストのシトーさんを演じるということで、いつもお世話になっている美容室では美容師さんの動きやハサミを動かす⼿さばきをいつも以上によーく観察するようになりました。そして、（岩本）照くんとがっつり⼀緒にお仕事させていただくのは今回が初めてなので、すごく楽しみです！ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じですし、地元も同じ埼⽟で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安⼼しています。つい先⽇、Hey! Say! JUMPの有岡⼤貴くんと話す機会があって、サウナが⼤好きな有岡くんが「え！僕も出たい！」と⾔ってくれて。僕から冗談で「エキストラだったらいいですよ（笑）」と返したら「エキストラでもいいから出たい！」そうです（笑）。
― 本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。岩本さんと正反対だと思う部分は？
照くんは、Snow Manのリーダーもされているので⽂字通り“リーダー気質”だと思いますが、僕はリーダーからはいちばん遠い気質だと思うので、そこが正反対だと思います。
― 本作は癒やしの休⽇を描く“ヒーリングドラマ”。⾃⾝のリラックス⽅法について
⾃然が多いところが好きでよく⾏きますし、ご飯も好きですし、今回のオファーをいただいてからは温泉やサウナに⾏く機会が増えました。まさにシトーさんの休⽇！なかなか外に出られないときは、部屋の明かりを最⼤限まで暗くして、リラックスできる⾳楽をかけて家で過ごしています。
― ドラマを楽しみにしている⽅々へメッセージ
照くんとご⼀緒させていただくことと、作品が皆さんに届くことをすごく楽しみにしながら、撮影を頑張ります。⽇常の何気ない⼀コマや空間を、照くんと僕の2⼈でリラックスしながら表現していけたらと思っています。ぜひ⼀緒にリラックスしてお楽しみください︕
「サウナとごはんが好きだから」それを原動⼒にトンチラ先⽣と積み重ねてきた作品が、よもやの実写ドラマ化。しかも、これ以上無いと断⾔できるほど素晴らしいキャスト、スタッフに恵まれました。ここまで来られたのは、ひとえに読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！また、この作品は実在するサウナ、飲⾷店の協⼒が無ければ実現しませんでした。この場を借りて感謝申し上げます。連載する際、読者の⽅に何を届けるか真剣に考え、コンセプトを定めました。「カラちゃんとシトーさんと、⼀緒に旅⾏に⾏ったような気持ちになって、癒されてほしい」それは、ドラマになっても変わらずに伝わって欲しいと思います。…と、他⼈事のように書きましたが、今回のドラマ化にあたって原作者としてのみならず、脚本家としても参加させて頂くことになりました。実は漫画原作者より脚本家としてのキャリアの⽅が⻑いので、責任を持って良いドラマにするべく⼒を尽くします。この旅が、皆様にとってかけがえのないものになることを願っております。
初めて描いたカラちゃんとシトーさんの物語は、たった18ページのオリジナルの同⼈誌でした。それがまさかの連載！そしてまさかまさかの実写化！すっごく嬉しいです！！今では多くの⽅々がカラシトに関わってくださるようになりました。現在は原作者というよりは漫画・実写ひっくるめてチームカラシトのお絵描き担当！という気持ちでおります。何よりここまで来られたのは読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！皆様と⼀緒に、⼀視聴者としてカラちゃんとシトーさんの旅の記録を⾒られることを楽しみにしています！！
2026年3⽉28⽇（⼟） 0時〜Prime Video（国内）にて独占配信スタート
※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり
【主演】 岩本照・松田元太
【原作】 ⾼野⽔登・フトンチラシ「カラちゃんとシトーさんと、」（BeSTAR comics）
【脚本】 ⾼野⽔登
【監督】 ⼋重樫⾵雅（TX「ひだまりが聴こえる」「カプカプ」、MBS「彼⼥と彼⽒の明るい未来」、映画「純愛上等！」）
【配信スケジュール】※予定
・2026年3⽉28⽇（⼟）0時…1、2話
・2026年4⽉4⽇（⼟）0時 …3、4話
・2026年4⽉11⽇（⼟）0時…5、6話
・2026年4⽉18⽇（⼟）0時…7、8話
