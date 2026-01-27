º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á
¡û¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÈÆüËÜ¤ÎÈæ³Ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡È¤ª¶â¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Ü¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¤¬¡Ö¥Ü¥é¥¹¤¬ÂåÍý¿Í¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢·ë¶É¤ª¶â¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤Ï´üÂÔÃÍ¤â¤â¤Á¤í¤ó¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ºÇÔÎã¤â·ë¹½¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¤Ï¥Ü¥é¥¹¤Ç¤·¤ç?¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ü¥é¥¹¤À¤«¤é¤¢¤Î¶â³Û¤ò¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¶â³Û¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡¢(³èÌö¤¹¤ì¤Ð)¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¹¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬(¤¤¤¤)¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤ÎÄÌ»»300¥»¡¼¥Ö¡¢NPB/MLBÄÌ»»381¥»¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡ÈÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡£NPB¥·¡¼¥º¥ó&ÄÌ»»ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô(¢¨¥»¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙÇÑ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ïµì¸ø¼°µÏ¿)¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ½é¤Î¥»¡¼¥Ö¿ô¤Ë¤è¤ëÆþ²ñ¼Ô¡£NPBºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê(¢¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê)¤ò5²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
