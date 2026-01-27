イギリス出身のお騒がせインフルエンサーのボニー・ブルー（26）が、"12時間で1057人の男性と関係を持つ"自己記録更新のための企画を延期することを発表した。当初の予定である1月17日から2月7日に日程を変更するという。

【写真】「“12時間で1057人と関係を持つ”記録更新に挑む」鎖骨をあらわに大胆予告したボニー。男たちに囲まれる姿も

ボニーは、水着姿などの写真をSNSで公開し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売している。"12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性"の異名を持ち、その界隈のインフルエンサーのトップに君臨する存在だ。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「18歳以上の男子学生を対象に『タダで行為できます』や『動画を撮らせて』と呼びかけるなど、一般人参加型の過激な企画で知られるボニーですが、その最たるものが昨冬にイギリスで開催した"超大規模な乱倫パーティー"です。

ボニーは、このイベントを通して12時間で1057人の男性と関係を持ったと主張しています。物議を醸しながらも大きな注目を集め、昨年7月には、彼女に密着したドキュメンタリー番組が全英で放送されました」

2026年に入り、ボニーは"自己ベスト更新"に向けて動き出した。1月7日、「1月17日に第2ラウンドに挑み、さらなる記録を樹立するつもりです」とInstagramで宣言したのだ。

前人未到の記録は、本人によって更新されるのか──。Xデーが刻一刻と迫るなか、ボニーは企画の延期を発表した。前出のジャーナリストが語る。

「『中止ではありませんが、実現には完璧なタイミングが必要です』と声明を出し、2月7日への延期を発表しました。『信じてください』『間違いなく待つ価値はあります』と企画自体は実施するつもりだと強調しています。

かねてよりボニーは、記録更新に意欲を燃やしていました。イギリスのニュースサイト『ザ・タブ』の取材に対して、『みんな私に大きな数字を期待しているし、その期待を裏切るつもりはありません』と予告していました」

詳しい延期の理由は明らかにされていないが、最高のコンディションが求められる挑戦であることは間違いない。

「ボニーはInstagramで、新たなチャレンジについて言及するなかで、『私の体にどれだけダメージがあるのか想像できる？ 歩いて帰れるかどうか不安』と冗談めかして話しており、当日に向けて、重い負担に耐えられる完璧な体作りに励んでいるのかもしれません」

エスカレートする企画の先に待っているのは、さらなる成功か、それとも身の破滅か──。