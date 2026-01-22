¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¡¡À½Â¤¸µ¤Î³ô²Á¤¬°ì»þ3³ä¶á¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë
¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢À½Â¤¸µ¤Î³ô²Á¤¬°ì»þ3³ä¶á¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤·¤¿ºÝ¡¢²°Æâ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ª»Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ë¤ÈÌÜ¤Î·ì´É¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ÛÎã¤Î»Ñ¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤ò¸«¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡©¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÃã²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤òÌÌÇò¤¬¤ë²èÁü¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âµé´ã¶À¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡Ö¥¢¥ó¥ê¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀ½Â¤¸µ¤Î³ô²Á¤Ï22Æü¡¢°ì»þ28¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç6²¯5000Ëü±ßÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£