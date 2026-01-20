¶ÌÀîÅ°¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ö¿ÊÂà¤«¤±¤ë¡×È¯¸À¤ò¥Á¥¯¥ê¡ÖÊÌ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¤Î¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£°Æü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö»ä¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Áª¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤²ò»¶¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡£¡Ö¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¿ÊÂà¤Ï¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÂ³¤¯¤·¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤¿¤«¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹ñ²ñ¤Ç¤½¤ÎÂçÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë»ä¤òÁª¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÇò»æ°ÑÇ¤¾õ¤ò²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤éÇò»æ°ÑÇ¤¾õ¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÇò»æ°ÑÇ¤¾õ¤ò»ä¤Ë²¼¤µ¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ñ²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£