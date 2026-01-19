ネスレ日本（神戸市中央区）が、ロングセラーチョコ「キットカット」の期間限定商品「キットカット ハートフルベアー」を発売しました。今年は、推し活トレンドやキャラクターブームの高まりを踏まえ“推しベアー”として集めたくなる「ベアー缶（6個）」をはじめ、「ボックス（8個）」「パーティーボックス（35個）」が新登場。

【写真】かわいい！ 「Afternoon Tea LIVING」とのコラボグッズも！

ネスレ日本では、2022年以降、バレンタインシーズンに、クマの形をかたどったかわいらしい立体デザインや華やかなパッケージが特徴の「キットカット ハートフルベアー」を販売。

今年は、「ベアー缶」「ボックス」「パーティーボックス」、袋タイプの6個入り、「ハートフルベアー シェアバッグ（12個）」の5種類。各製品の個包装では「アイラブユー」「サンクス」「フォー・ユー」など、3種類のメッセージがデザインされ、裏面では、手書きメッセージ欄があり、日頃の感謝の気持ちなどを伝えることができるようになっています。

価格は、「ハートフルベアー（6個）」が540円（以下、税込み）、「ハートフルベアー シェアバッグ」「ハートフルベアー ボックス」がともに1080円、「ハートフルベアー ベアー缶」が1620円、「ハートフルベアー パーティーボックス」が3000円です。「ハートフルベアー ボックス」はコンビニなどの実店舗のみ、「ハートフルベアー パーティーボックス」はオンラインのみの販売。

「キットカット ハートフルベアー」と「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」がコラボしたポーチやパスケースといったグッズなども発売中です。