½é¤Î¾º³Ê¡Ä¿·¥æ¥Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö16»ÔÄ®Â¼¡×¡¡¸¦µæ²È¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤Îå«¡×
È¬¸Í¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ
¡¡J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î4¤«·î´Ö¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢J1¤ÏÅìÀ¾¤Ë¡¢J2¡¦J3¤ÏÅìÀ¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2¥°¥ë¡¼¥×¤Î·×4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤Ï¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤¬ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë1Ãå¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬¸Í¤Î2026ÆÃÊÌÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥ÖÀßÎ©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½½ÏÂÅÄ»Ô¡¢»°Âô»Ô¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢»°¸ÍÄ®¡¢³¬¾åÄ®¡¢ÅÄ»ÒÄ®¡¢ÆîÉôÄ®¡¢¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢Ï»¸ÍÄ®¡¢ÅìËÌÄ®¡¢²£ÉÍÄ®¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢¿·¶¿Â¼¡¢Ï»¥ö½êÂ¼¤Î3»Ô11Ä®2Â¼¡¢¹ç·×16»ÔÄ®Â¼¡£¤½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¦¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¥·¥ã¥ÄÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¸½¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î2014Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£J£²¤ÇÈ¬¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó16»ÔÄ®Â¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë